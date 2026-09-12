IFA 2026 : Ascentiz présente sa première plateforme d’exosquelette modulaire

Ascentiz présente H + K à let dévoile la première plateforme d’exosquelette modulaire au monde Une base portable unique, des modules d’articulation interchangeables et une plateforme ouverte intégrée.

Ascentiz présente ses modules H et K à l’IFA 2026, dévoilant ainsi la première plateforme d’exosquelette modulaire au monde : une ceinture commune « Exo-Belt », des modules d’articulation interchangeables et une plateforme logicielle ouverte conçue pour évoluer au fil du temps.

L’Ascentiz-H se concentre sur la propulsion de la hanche pour la marche, l’escalade, la course et les déplacements rapides. L’Ascentiz-K apporte une assistance adaptative du genou (Adaptive Knee Augmentation), combinant une aide dynamique du genou avec un soutien actif continu et une gestion de la charge sur terrain plat, escaliers, montées et descentes. Les deux modules utilisent l’intelligence cinétique adaptative (Adaptive Motion Intelligence) pour détecter les changements de conditions de mouvement et ajuster l’assistance en temps réel selon le mode sélectionné par l’utilisateur Le modèle H est disponible dès maintenant, tandis que le K arrivera prochainement.



Alors que les exosquelettes grand public s’orientent vers une assistance multi-articulations, le secteur fait face à un choix d’architecture : intégrer toutes les fonctionnalités dans un appareil fixe couvrant toute la jambe, ou concevoir une plateforme partagée modulable selon les différents besoins de mouvement. « Nous avons choisi la modularité parce que les gens ne bougent pas d’une seule manière et n’ont pas toujours besoin de la même assistance », a déclaré Cody Kou, vice-président d’Ascentiz. « Les différentes activités sollicitent différemment les hanches et les genoux. Nous pensons que la robotique prêt-à-porter doit évoluer avec ces besoins, plutôt que d’enfermer chaque fonction dans un appareil unique et fixe. Notre objectif est de bâtir une plateforme capable d’acquérir constamment de nouvelles capacités, au lieu de demander aux utilisateurs de repartir de zéro à chaque nouvelle génération. »

Au cœur du système se trouve l’Exo-Belt, qui embarque la batterie, le contrôleur et les algorithmes. Elle peut accueillir le module H, le K, ou les deux simultanément. Les modules s’interchangent manuellement en quelques secondes grâce à une structure à fixation rapide MOLLE. Le module H propulse l’utilisateur vers l’avant et vers le haut, tandis que le module K ajoute une assistance adaptative du genou, un soutien et un freinage contrôlé là où la charge et l’impact sur le genou augmentent.



Au niveau logiciel, le matériel repose sur BodyOS, le socle logiciel et de contrôle commun développé par Ascentiz pour la robotique modulaire portable. Associé à la technologie AZ-Lock sur le plan mécanique et au protocole CAN-FD sur les plans électrique et de la communication, il offre un cadre partagé permettant à H, K et aux futurs modules de fonctionner sur la même plateforme.

Passé en open source en 2026, BodyOS est conçu pour permettre au système de continuer à évoluer grâce à des mises à jour logicielles, de nouveaux modules Ascentiz et du matériel développé par la communauté élargie de chercheurs et de développeurs.