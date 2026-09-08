IFA 2026 : le robot tondeuse Navimow H5 Pro redéfinit la tonte des bordures et protège les petits animaux

Avec une tonte précise au plus près des bordures, une navigation pilotée par l’IA capable de s’adapter aux jardins les plus complexes et un capteur thermique intégré contribuant à protéger les hérissons, même en conditions de faible luminosité, le Navimow H5 Pro va bien au-delà d’un simple robot tondeuse.



Segway Navimow, la marque n°1 mondiale de tondeuses robots sans fil en volume de ventes au détail pendant deux années consécutives, dévoile son nouveau robot tondeuse, la Navimow H5 Pro, doté d’un bras robotisé extensible EdgeMaestro inédit pour une tonte véritablement au plus près des bordures. Cette nouveauté marque une avancée majeure dans l’entretien du jardin, en dépassant les limites historiques de la tonte des bordures, en établissant une nouvelle référence pour la tonte entièrement automatisée, et en ouvrant la voie à une expérience de jardinage plus fluide et mains libres. Aux côtés des séries X4, H2, i2 et Terranox, Navimow propose une gamme complète de solutions adaptées à tous les types de pelouses, quels que soient leur taille et leur niveau de complexité, pour les usages résidentiels comme professionnels.



Le robot tondeuse Navimow H5 Pro est doté du bras robotisé extensible EdgeMaestro pour une tonte véritablement au ras des bordures.

Depuis des années, les robots tondeuses gèrent efficacement les grandes surfaces de pelouse, mais pas les bordures, obligeant les particuliers à terminer le travail à l’aide d’un coupe-bordures. Le Navimow H5 Pro change la donne : il supprime le recours à la finition manuelle des bordures et offre une expérience de tonte entièrement mains libres, du centre de la pelouse jusqu’à ses limites. Conçu pour les particuliers aux jardins complexes, le Navimow H5 Pro assure une tonte véritablement au ras des bords grâce à son bras robotisé extensible EdgeMaestro, une innovation inédite. En s’étendant de 7,7 cm, ce bras permet au système de coupe d’atteindre chaque bordure sans le moindre espace résiduel.

Pour garantir que cette portée se traduise par une réelle homogénéité sur le terrain, le système est également doté d’un bras flottant omnidirectionnel qui s’adapte aux irrégularités verticales des terrains accidentés et qui rebondit au contact d’obstacles latéraux tels que des spots de jardin, maintenant ainsi le disque de coupe en contact constant avec le sol. Un module râteau ramène l’herbe des bordures vers la lame, tandis que des roues de guidage doubles réduisent les frottements pour un mouvement plus fluide le long des limites.

Le résultat : un rendu net et soigné sur l’ensemble du jardin, sans recours à un coupe-bordures manuel. Les utilisateurs n’ont plus besoin de terminer eux-mêmes la tonte des bordures autour des massifs floraux, ni de se demander si la tondeuse a bien atteint chaque limite. Même dans les jardins aux configurations complexes, aux virages serrés ou aux terrains accidentés, le H5 Pro offre à chaque fois une finition digne d’un professionnel.

Avec un niveau sonore pouvant descendre jusqu’à 58 dB(A) pendant la tonte des bordures, le Navimow H5 Pro fonctionne silencieusement tôt le matin ou tard le soir, sans déranger la famille ni le voisinage, pour une tranquillité d’esprit à toute heure. Équipé de la transmission intégrale Xero-Turn (AWD), le Navimow H5 Pro est capable de gravir des pentes jusqu’à 80 % (38,6°), avec son système de quatre roues motrices indépendantes. Profondément intégré à l’intelligence artificielle, le système EFLS Tri-fusion réunit LiDAR, vision par caméra et navigation dynamique NRTK. Ces trois technologies collaborent en temps réel pour s’adapter aux environnements les plus complexes, en basculant intelligemment vers la stratégie de navigation la plus adaptée selon le contexte. Enfin, son système VisionFence à 360° associe vision optique et détection infrarouge thermique pour repérer les petits animaux et autres obstacles, y compris en faible luminosité et de nuit. Dès qu’un animal potentiel est identifié, la tondeuse s’arrête et modifie son itinéraire, contribuant ainsi à la protection de la faune locale à toute heure.