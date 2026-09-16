Le duo ultime des runners : Amazfit Cheetah 2 Pro et Helio Strap

Amazfit associe performance et récupération avec une offre exclusive sur son duo running Pour tout achat d’une Amazfit Cheetah 2 Pro, le bracelet connecté Helio Strap est offert.

À l’approche de l’automne, nombreux sont les coureurs qui reprennent un rythme d’entraînement régulier ou préparent leurs prochaines courses. Pour les accompagner dans chaque étape de leur pratique, Amazfit propose, du 14 septembre au 4 octobre 2026, une offre exclusive sur son site : pour tout achat d’une Amazfit Cheetah 2 Pro, le Helio Strap est offert. Pensé pour suivre les coureurs sur chaque phase de l’effort, ce duo associe le suivi de la performance à une meilleure compréhension de la récupération. Car progresser ne consiste pas uniquement à accumuler les kilomètres : il faut aussi savoir écouter son corps, adapter ses séances et accorder suffisamment de place au repos. Amazfit Cheetah 2 Pro : la performance au poignet Conçue pour les runners réguliers, les entraînements longue distance et les objectifs de performance, la Cheetah 2 Pro accompagne chaque sortie grâce à ses fonctions dédiées à la course à pied.

Elle permet notamment de suivre l’allure, la distance, la fréquence cardiaque et le parcours, tout en proposant des analyses liées à la dynamique de course, au seuil lactique et à la prédiction du temps de course. Avec plus de 170 modes sportifs, elle s’adapte également aux séances de renforcement, de vélo ou de cross-training.

Son autonomie pouvant atteindre 29 heures en mode GPS et 20 jours en utilisation quotidienne permet de l’utiliser au quotidien sans avoir à penser constamment à la recharge. Son boîtier en alliage de titane et son verre saphir lui confèrent enfin un design à la fois léger, résistant et adapté à tous les moments de la journée.

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Helio Strap : mieux récupérer pour mieux progresser

Offert avec la Cheetah 2 Pro, le Helio Strap complète le suivi de l’entraînement en se concentrant sur les temps de récupération, notamment pendant la nuit. Porté au poignet, il suit différents indicateurs comme la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, le sommeil, la charge d’entraînement et le niveau d’énergie BioCharge, actualisé au fil de la journée. Il prend également en charge plus de 27 activités sportives. Ces informations sont accessibles dans l’application Zepp (gratuite) et permettent de mieux comprendre son état général : faut-il maintenir l’intensité prévue, privilégier une séance plus légère ou simplement prendre le temps de récupérer ? Le perfect combo pour les runners La Cheetah 2 Pro accompagne le coureur pendant l’effort, tandis que le Helio Strap aide à mieux comprendre ce qui se passe entre deux séances. Ensemble, ils offrent une vision plus complète de la pratique sportive : des kilomètres parcourus à la qualité du sommeil, en passant par la charge d’entraînement et l’énergie disponible. Un duo complet pour s’entraîner avec précision, récupérer intelligemment et progresser durablement.



(Offre valable du 14 septembre au 4 octobre 2026 sur fr.amazfit.com dans la limite des stocks disponibles.)