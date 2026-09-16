Salon Haute Fidélité : L’audio d’exception s’invite de nouveau à Paris

La deuxième édition du salon Haute Fidélité se tiendra les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026 à Paris.

Deux jours, 28 salles d’écoute, plus de 80 marques réunies : le salon Haute Fidélité reprend ses quartiers à la Tour

Cœur Défense pour une deuxième édition prestigieuse, les 26 et 27 septembre 2026, de 10 h à 18 h. L’entrée est

gratuite, sur inscription préalable. Organisé par le magazine Haute Fidélité, référence de l’audio haut de gamme en France depuis plus de trente ans, le salon perpétue l’exigence posée dès sa première édition : élever l’écoute au rang d’expérience. Plus de 40 marques de renom y présenteront enceintes, amplificateurs, sources, platines vinyles, casques et accessoires, avec plusieurs

lancements en exclusivité, dont des créations françaises.

28 salles d’écoute, autant d’univers sonores

Chaque salle d’écoute du salon se compose comme un écrin acoustique à part entière, pensé pour révéler une

configuration, un système, une signature sonore. Les créateurs et ingénieurs présents des marques présentent leurs

nouveautés, commentent leurs choix techniques en direct, transmettant un savoir-faire. « Cette deuxième édition confirme ce que la première avait amorcé : un rendez-vous où l’écoute prime sur tout le reste, pour des passionnés en quête d’émotion musicale authentique », expllque Hugo Lahutte, président et organisateur du salon. Entre deux salles, le salon demeure aussi un lieu de conversation et de rencontres : revendeurs, professionnels, créateurs et passionnés s’y retrouvent pour confronter leurs regards et partager leurs découvertes. Trois marques seront particulièrement mises à l’honneur pour cette édition : Cabasse, réinventée sous l’impulsion de Loewe, Jadis, référence historique de l’amplification à tubes, et Pro-Ject, figure incontournable du vinyle.



Les marques emblématiques présentes

AudioQuest, Bowers & Wilkins, DALI, Denon, Marantz, Meze Audio, Yamaha, Wilson Audio, Goldmund, Pro-Ject,

Klipsch, Cabasse, Jadis, Arcam, iFi Audio, Neodio, Stenheim, Audiovector, Velodyne…



Informations pratiques

Dates : samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026

Horaires : 10 h à 18 h

Lieu : Tour Cœur Défense, 23 et 24ème étages, 100 Esplanade du Général-de-Gaulle, Tour B, 92400 Courbevoie

Accès : entrée gratuite, sur inscription préalable obligatoire