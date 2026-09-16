Edifier S300, une enceinte sans fil à l’élégance rétro

Avec la S300, EDIFIER propose une enceinte sans fil pensée pour conjuguer qualité sonore, connectivité moderne et design intemporel.

Avec ses 80 W RMS, sa certification Hi-Res Audio, son Bluetooth 5.4 avec LDAC et sa compatibilité Apple AirPlay 2, la S300 offre une expérience audio complète dans un format compact. Conçue pour offrir une restitution sonore riche et précise, la S300 (299 €) intègre deux tweeters à dôme en titane de 1,25 pouces équipés d’aimants en néodyme, associés à un haut-parleur médium-grave de 5,5 pouces à membrane en aluminium et longue excursion. Cette architecture, combinée à un traitement numérique du signal, un filtre actif deux voies et un système DRC, permet à l’enceinte de délivrer jusqu’à 80 W RMS, avec des aigus détaillés, des médiums préciset des basses dynamiques. Sa réponse en fréquence s’étend de 48 Hz à 40 kHz.



Cette S300 mise également sur une expérience d’écoute haute résolution. Certifiée Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless, elle prend en charge les codecs LDAC, ALAC et SBC. Son Bluetooth 5.4 permet notamment une diffusion sans fil haute résolution jusqu’à 990 kbps avec les appareils compatibles. La S300 peut également connecter simultanément deux appareils Bluetooth afin de passer facilement d’une source à l’autre. La connectivité ne s’arrête pas au Bluetooth. Grâce à son Wi-Fi double bande 2,4 GHz et 5 GHz, la S300 est compatible avec Apple AirPlay 2 et permet de diffuser facilement du contenu depuis les appareils Apple. Il est également possible de regrouper plusieurs S300 pour créer une expérience multiroom synchronisée. Une entrée USB-C et une entrée AUX viennent compléter cette connectivité pour s’adapter à différents usages et sources audio.

Enfin, la S300 se distingue par un design qui mêle inspiration rétro et éléments contemporains. Son coffret en bois réalisé à la main, sa grille en tissu tressé et ses commandes métalliques lui confèrent une esthétique élégante et intemporelle. Les réglages peuvent être effectués directement depuis les commandes intégrées ou via l’application EDIFIER Home, qui permet notamment de gérer les sources, la lecture et les effets sonores.