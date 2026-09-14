Faut-il acheter les Momentum True Wireless 5 ?

Les changements réglementaires à venir vont bientôt forcer les fabricants d’écouteurs sans fil à améliorer leur jeu en matière de réparabilité. Avec le Momentum True Wireless 5, Sennheiser a sauté avant d’être poussé – et a réussi son atterrissage comme un gymnaste olympique, si mes dernières semaines d’écoute sont une indication quelconque.

En plus d’arborer un tout nouveau design frais et de supporter la lecture sans perte (lossless), ces écouteurs céderont volontiers leurs batteries à quiconque brandit un tournevis. Ils bâtissent également sur le Momentum 4 True Wireless sortant avec du son spatial à suivi de tête. À 300 €, ils coupent même l’herbe sous le pied de rivaux incluant les WF-1000XM6 de Sony et les Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e Génération), qui ne sont pas près d’être aussi faciles à réparer. Mais l’approche plus respectueuse de l’environnement a-t-elle entraîné une régression ailleurs ?

Design et fabrication

Les précédents intra-auriculaires Sennheiser Momentum étaient un peu carrés, un peu utilitaires. Vous ne pouvez pas en dire autant de ce nouveau modèle, qui a l’air luxueux dans toutes ses cinq options de couleurs métalliques. Le Copper (Cuivre) envoyé pour test est le meilleur du lot, suivi de près par le Denim ; Lavender (Lavande), Graphite et Cream (Crème) sont un peu plus grand public.

La forme extérieure arrondie, le subtil logo Sennheiser et la grille de microphone extérieure ajoutent du plaisir visuel, bien que les matériaux soient tous en plastique, peu importe celui que vous choisissez. Selon Sennheiser, 73 % des testeurs ont rapporté que la forme plus sculptée utilisée ici était plus confortable que la paire de précédente génération. Je peux comprendre pourquoi. Ils s’insèrent en tournant et restent verrouillés de manière étanche, sans appliquer de pression indésirable sur une partie quelconque de votre oreille externe. À 7 g chacun, ils sont agréablement légers aussi.

Nous avons dû mélanger et associer les embouts en silicone inclus car celui de taille Moyenne préinstallé était un peu lâche ; une fois passé à un plus petit, zéro problème de tenue ou de sécurité. Ils ne sont jamais tombés, même en courant sur un tapis de course. L’isolation phonique passive est excellente également.

Le boîtier de charge est désormais plus étroit, plus facile à glisser en poche, avec une fantastique finition à faible frottement. Il ne ramasse pas la crasse des empreintes digitales et s’ouvre et se ferme avec un clac satisfaisant. Le boîtier du XM6 de Sony est encore légèrement plus petit, mais le Momentum restait convenablement à la taille d’une paume.

Fonctionnalités et batterie : préparez les tournevis

Retournez le boîtier du Momentum 5 et vous repérerez rapidement la vis exposée, faisant allusion à son nouveau statut de produit réparable. On a vu d’autres boîtiers de charge avec des batteries remplaçables par l’utilisateur, mais il est presque inouï d’avoir des cellules tout aussi faciles à échanger sur les écouteurs eux-mêmes, du moins de la part d’une grande marque. Deux vis cruciformes tout aussi minuscules se cachent près des broches de charge, suffisamment encastrées pour que le confort ne soit aucunement impacté.

Nous sommes totalement pour cela, car les écouteurs sans fil plus anciens devenaient fondamentalement des déchets électroniques une fois leurs batteries expirées. Ce n’est pas une préoccupation ici, aussi longtemps que Sennheiser rendra les pièces de rechange disponibles.

Sur la base de mes tests, l’autonomie de la batterie est généralement bonne plutôt que grande : nous avons obtenu entre cinq et six heures par charge depuis les écouteurs eux-mêmes lorsque l’ANC était activé, et environ trois charges complètes depuis le boîtier. Les leaders de la catégorie sont plus proches des huit heures. Dix minutes dans le boîtier ajoutaient habituellement une heure supplémentaire de lecture. La charge sans fil Qi est très pratique aussi. Avoir le port USB-C sur le bord inférieur signifie poser le boîtier sur le côté lorsqu’il est branché, mais le matériau résistant n’a attrapé aucune éraflure ou rayure en plusieurs semaines d’utilisation.

Par ailleurs, les écouteurs ont des commandes tactiles bien jugées qui sont suffisamment sensibles pour enregistrer les tapotements intentionnels, mais ne mettent pas en pause et ne sautent pas de pistes accidentellement lors de l’ajustement du maintien.

La connectivité est vaste, avec le Bluetooth 6.0 et la prise en charge de Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair. Le multipoint fait du basculement entre deux appareils un jeu d’enfant, et vous avez le choix de codecs haute qualité culminant à l’aptX Lossless pour une écoute en 24bit/96kHz à travers du matériel compatible. À peu près la seule chose manquante est la fonctionnalité de transmission audio qui rend le Bowers & Wilkins Pi8 si pratique pour les voyageurs fréquents.

Interface

Sennheiser n’a pas tellement fait évoluer son application compagnon Smart Control Plus depuis la dernière fois que nous l’avons utilisée avec le casque Momentum 5. Il est toujours aussi facile de s’y retrouver, la plupart des fonctions majeures apparaissant sous forme de cartes sur l’écran principal, juste sous l’autonomie de la batterie et la connexion Bluetooth actuelle.

Vous n’êtes toujours capable d’ajuster que le niveau de transparence de l’ANC et de basculer un mode anti-vent, plutôt que d’ajuster la force de la réduction de bruit, mais j’ai aimé les options pour mettre automatiquement la musique en pause lorsque le mode transparence est activé et la faire s’activer automatiquement lors de la réponse aux appels téléphoniques entrants. La pause intelligente et l’extinction automatique se trouvent dans un écran de paramètres séparé ; les deux ont très bien fonctionné, donc nous n’avons jamais ressenti le besoin de les désactiver.

L’ajustement du son ne manque pas ici, avec huit préréglages d’égaliseur, un commutateur de boost des basses, un égaliseur à huit bandes pour un ajustement manuel et deux types de configurations guidées. Nous n’avons pas été convaincu par la Personnalisation du Son (Sound Personalization), qui sépare un morceau démo entre batterie, basse et cordes, puis vous fait choisir un équilibre préféré. Nous avions l’impression de simplement modifier le volume de chacun, plutôt que d’ajouter du pep supplémentaire aux fréquences que je voulais.

Le mode Test Sonore (Sound Check), qui vous permet d’utiliser vos morceaux préférés et offre plusieurs tours d’ajustements à aveugle pour restreindre votre écoute idéale, était beaucoup plus intuitif.

D’autres fonctionnalités incluent un outil pour trouver les écouteurs, des commandes entièrement personnalisables et l’audio immersif Dolby Atmos, bien que vous ne puissiez activer ce dernier que si vous abandonnez d’abord les codecs Bluetooth de la plus haute qualité.



Qualité sonore et réduction de bruit

Avec quatre microphones dans chaque écouteur, incluant un capteur à conduction osseuse, le Momentum True Wireless 5 a définitivement monté d’un cran son jeu de réduction de bruit par rapport au modèle sortant. Lors d’un vol récent, nous avons été impressionné par la façon dont il annulait le bourdonnement basse fréquence des moteurs, tandis qu’un centre de presse de salon professionnel très fréquenté était assourdi de manière très convaincante. Les bruits forts soudains ne traversent plus aussi clairement qu’auparavant non plus.

La parole et les sons de plus haute fréquence peuvent encore s’échapper à travers les algorithmes de manières que les tous meilleurs de la catégorie parviennent à traiter, mais vous ne le remarquerez qu’en écoutant des podcasts ou à des niveaux de volume très bas. À 60 % de volume sur mon Google Pixel 11 Pro XL, Hau Ruck de KMFDM m’a pleinement isolé des claviers cliquetants et des journalistes qui bavardaient. L’écart avec Bose et Sony est plus petit maintenant qu’il ne l’a jamais été.

Les Momentum précédents de Sennheiser étaient tous de bonnes écoutes et cela reste vrai ici. Les transducteurs dynamiques de 7 mm ont été réglés en ligne avec l’excellent casque Momentum 5 Wireless, visant un équilibre de précision et de dynamique. Le préréglage d’égaliseur par défaut est peut-être étiqueté « Neutre », mais nous avons trouvé qu’ils penchent encore plus vers un son chaud qui plaira à la majorité.

Les basses sont amples sans être étouffantes, aidant les morceaux électroniques à porter un vrai poids. The Truth de Gorgon City équilibre une sous-basse épaisse avec une basse moyenne proéminente, mais les Momentum ne se sont jamais pris les pieds dans le tapis. Les médiums ont généralement toute la présence que nous voulions, à travers une gamme de genres. La scène sonore n’est peut-être pas la plus large, mais les morceaux ne semblaient pas excessivement fermés ou étroits non plus.

Heureusement, le mode Test Sonore (Sound Check) a rapidement réglé cela, avec un boost sur les fréquences 6K et 15K. Quiconque cherche une clarté pure ou une écoute plus analytique sera mieux servi par Bowers & Wilkins, mais la plupart seront très heureux de la façon dont ces écouteurs sonnent.

Devriez-vous acheter le Sennheiser Momentum True Wireless 5 en 2026 ?

Si vous achetez vos gadgets pour durer sur le long terme, ces écouteurs True Wireless devraient avoir un vrai attrait. On abandonnerait volontiers une partie de la capacité d’ANC pour le savoir. Un boîtier de charge légèrement plus grand que la concurrence et quelques vis visibles sont des sacrifices tout à fait mineurs. D’autres marques devront emboîter le pas finalement, mais voir un grand nom comme Sennheiser le faire maintenant plutôt que plus tard est très bienvenu.

Pour le reste, le sMomentum True Wireless 5 sont polyvalents, avec un audio agréable, une autonomie très respectable et une réduction de bruit efficace. À moins que vous n’exigiez le tout meilleur ANC ou un raffinement sonore supplémentaire, ils devraient être près du sommet de votre liste.



L’avis de Stuff

Note : 5/5

Une paire d’écouteurs True Wireless raffinés qui ajoutent la réparabilité à un ensemble de fonctionnalités déjà complet. Le Momentum True Wireless 5 est peut-être légèrement éclipsé par ses rivaux dans quelques domaines, mais il n’a pas de vrai lien faible.



Fiche technique Sennheiser Momentum True Wireless 5

• Transducteurs : 7 mm dynamiques

• ANC : Oui

• Version Bluetooth : Bluetooth 6.0

• Codecs supportés : SBC, AAC, aptX Lossless

• Durabilité : IP54

• Autonomie de la batterie : 6 heures (écouteurs, ANC activé) / 20 heures (écouteurs et boîtier, ANC activé)

• Dimensions : 67 x 48 x 25 mm, 7 g / 55 g (écouteurs / boîtier de charge)