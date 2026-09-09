L’iPhone Duo dévoilé : découvrez ce qu’Apple présente comme le plus grand bond en avant depuis le tout premier iPhone

Le premier téléphone pliable d’Apple est enfin là et promet de révolutionner la gamme. Le tout pour un prix de départ de 2339 €.

Apple a enfin dévoilé l’iPhone Duo, et l’attente semble déjà en avoir valu la peine pour la première entrée de l’entreprise sur le marché des smartphones pliables. Apple qualifie l’iPhone Duo de “l’expérience iPhone la plus transformatrice depuis le tout premier modèle”.

L’iPhone Duo — désormais confirmé comme le nom officiel de l’appareil — intègre de nouvelles fonctionnalités logicielles garantissant une expérience fluide lors de l’ouverture et de la fermeture du téléphone, ainsi qu’une prise en charge complète d’Apple Intelligence et des nouvelles fonctionnalités IA de Siri. Il s’agit non seulement du premier iPhone à adopter un design pliable, mais également du premier à être compatible avec l’Apple Pencil, et le premier à intégrer une caméra sous l’écran.



Prix et disponibilité

• Prix : L’iPhone Duo démarrera à 1 999 $ / 1 999 £ (environ 1 999 €) pour la version 256 Go, ce qui se situe dans la fourchette basse des estimations. La version haut de gamme de 2 To atteindra quant à elle 2339 €.

• Précommandes et sortie : Les précommandes ouvriront aux États-Unis et au Royaume-Uni le 16 octobre, dans les coloris Star White (Blanc étoilé) et Night Sky (Ciel nocturne). La commercialisation officielle débutera le 23 octobre.

Design et écrans

• Mode fermé : Une fois fermé, le téléphone prend le format d’un passeport et peut s’utiliser à une main. Il est équipé d’un écran extérieur Super Retina XDR de 5,4 pouces, offrant 90 % de la surface d’affichage d’un iPhone 18 Pro.

• Mode ouvert : Déplié, il révèle un écran interne de 7,6 pouces façon iPad, soit 50 % de surface en plus qu’un iPhone 18 Pro Max. Lorsqu’il est ouvert, il devient l’iPhone le plus fin jamais conçu par Apple (entre 4,5 mm et 5,2 mm d’épaisseur).

• Affichage : L’ouverture déclenche une transition fluide du contenu sur l’écran intérieur. Les technologies ProMotion et Always-On (Écran toujours activé) sont au rendez-vous, avec une luminosité maximale en extérieur atteignant 3 000 nits sur les deux écrans.

• Proportions et biométrie : L’appareil conserve le même ratio d’aspect qu’il soit ouvert ou fermé, permettant un redimensionnement proportionnel du contenu. Sans Face ID, il réintroduit un capteur Touch ID positionné sur la tranche, là où le pouce se pose naturellement lorsqu’il est fermé.



Durabilité et conception

Apple a mis le paquet sur la solidité :

• Châssis conçu en titane de grade 5 (qualité aérospatiale) et certification IP68 (résistance à l’eau et à la poussière).

• Charnière sur mesure composée de plus de 100 pièces pour contrôler précisément l’ouverture et la fermeture, avec un cache imprimé en 3D.

• Protection Ceramic Shield 2 à l’avant (promettant une résistance 3 fois supérieure à la génération précédente) et Ceramic Shield à l’arrière.

• Renforts de structure internes et insertions en fibre céramique sur les bandes d’antennes pour accentuer la rigidité.

Appareils photo

• Module arrière : L’arrière n’embarque que deux capteurs : un capteur principal Fusion de 48 mégapixels (avec téléobjectif 2x intégré) et un capteur Ultra Grand-Angle Fusion de 48 mégapixels.

• Caméra sous l’écran : Pour la première fois, la caméra interne est dissimulée sous la dalle de l’écran et n’apparaît que lorsque nécessaire.

• Fonctionnalités photo :

◦ Possibilité d’utiliser l’écran extérieur comme retour visuel pour prendre des selfies avec les capteurs principaux arrière.

◦ Smart Take : Permet de capturer à la fois le photographe et le sujet.

◦ Kid Cue : Affiche des animations de la franchise Peanuts (Snoopy) pour attirer l’attention des enfants vers l’objectif.



Logiciel et interface

• Barre d’état condensée : La barre de statut est réduite à une seule icône sur l’écran externe (affichant Wi-Fi, réseau, batterie, etc.) pour ne pas encombrer l’affichage.

• Dynamic Island redessinée : Elle s’aligne verticalement sur le côté des écrans externe et interne pour afficher les Activités en direct (Live Activities) et les notifications.

• Adaptation continue de iOS : Le contenu réagit en direct au pliage, s’oriente automatiquement lorsqu’on tourne l’appareil et bascule sur l’écran approprié dès qu’on le ferme.

• Multitâche : Possibilité d’afficher deux applications côte à côte, ou deux onglets séparés (par exemple dans Safari ou Mail avec un panneau latéral style iPadOS). Le mode En veille (StandBy) fonctionne sur les deux écrans, même lorsque le téléphone n’est pas en charge.

Performances et batterie

• Puce : Il est propulsé par le processeur A20 Pro (le même que la gamme iPhone 18 Pro), gérant l’ensemble des fonctionnalités d’IA avec Siri.



Autonomie :

◦ Jusqu’à 31 heures de lecture vidéo sur l’écran interne.

◦ Jusqu’à 44 heures sur l’écran externe.

◦ Environ 24 heures en utilisation mixte.

• Recharge : Recharge filaire atteignant 50 % en 20 minutes, et compatibilité avec la recharge sans fil MagSafe (50 % plus rapide).