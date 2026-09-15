HONOR Robot Phone, le plus petit moteur du monde défie le cinéma

En associant un moteur Gimbal ultra-compact en titane à un partenariat technologique stratégique avec ARRI, HONOR fusionne stabilisation mécanique, colorimétrie cinématographique et workflows professionnels au sein de l’écosystème smartphone.

HONOR a récemment dévoilé le HONOR Robot Phone, un appareil révolutionnaire incarnant une toute nouvelle catégorie de smartphone qui repousse les limites physiques de la technologie mobile traditionnelle. Le Robot Phone intègre un moteur gimbal en titane à peine plus lourd qu’une pièce d’un centime d’euro, avec un poids de seulement 2,6 grammes, il est le plus léger du secteur. Il contribue au fonctionnement du gimbal mécanique trois axes intégré au smartphone, conçu pour accompagner les mouvements de l’utilisateur et du sujet avec davantage de stabilité, de précision et de réactivité.Une prouesse de miniaturisation au service du mouvement



Le module de gimbal repose également sur une structure en alliage de titane usinée avec une précision pouvant atteindre ±0,005 mm. Cette précision contribue à assurer un mouvement fluide et maîtrisé, notamment lors de prises de vue en marchant, en courant, dans un véhicule en mouvement ou face à un sujet en déplacement. L’architecture globale du module a été réduite de 65% en volume par rapport aux générations précédentes de systèmes de gimbal, tout en intégrant plus de 100 composants de précision dans un format adapté à un smartphone.



Un gimbal mécanique pensé pour la création vidéo

Le HONOR Robot Phone intègre un système Titanium Agile Gimbal 4DoF, articulé autour d’un gimbal mécanique trois axes. Au-delà de la réduction des vibrations, cette architecture permet à la caméra de bouger physiquement, de suivre un sujet et de contribuer à des mouvements de caméra plus intentionnels. Associé aux algorithmes de traitement de l’image et aux capacités d’intelligence artificielle de HONOR, le système permet notamment de faciliter les prises de vue en mouvement et de reproduire des plans habituellement associés à des équipements plus volumineux. Cette approche s’inscrit dans la vision HONOR AiMAGE, qui associe les performances de l’optique et du matériel à l’intelligence artificielle, aux algorithmes et au cloud. L’objectif est de rendre les outils de création plus accessibles, sans imposer aux utilisateurs de gérer toute la complexité technique sous-jacente.

HONOR et ARRI réinventent les codes de l’imagerie mobile

Le HONOR Robot Phone est le premier produit issu de la collaboration technologique stratégique entre HONOR et ARRI, entreprise mondialement reconnue pour son expertise dans les technologies de prise de vue et d’imagerie cinématographiques. Cette collaboration va au-delà de l’application d’un simple filtre esthétique. Elle permet d’intégrer au smartphone certains éléments de l’ARRI Image Science et des workflows professionnels, notamment ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 et les ARRI Looks.

Grâce à ARRI LogC3, les créateurs peuvent conserver davantage d’informations dans les hautes lumières, les ombres et les couleurs afin de bénéficier d’une plus grande latitude en post-production. ARRI Wide Gamut 3 fournit une base colorimétrique étendue, tandis que les ARRI Looks permettent d’appliquer directement des rendus visuels maîtrisés. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir entre un rendu travaillé dès la prise de vue grâce aux ARRI Looks, ou une approche plus flexible avec ARRI LogC3, pensée pour être poursuivie dans un workflow de post-production professionnel.

Le HONOR Robot Phone marque notamment la première implémentation d’ARRI LogC3 dans un appareil d’imagerie pour smartphone. La collaboration associe ainsi le savoir-faire d’ARRI en matière de lumière, de couleur et de narration visuelle à l’expertise de HONOR dans les technologies mobiles, l’intelligence artificielle et la miniaturisation.

« Depuis plus d’un siècle, ARRI aide les cinéastes à transformer la technologie en récits visuels forts. Notre collaboration avec HONOR transpose certains éléments de l’ARRI Image Science et des workflows professionnels dans un nouvel environnement mobile, afin d’offrir aux créateurs davantage de cohérence, de contrôle et de liberté créative, de la capture à la post-production », déclare Harald Brendel, Director of Image Science chez ARRI.



Le HONOR Robot Phone sera disponible en deux configurations : 12 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To, au prix respectif de 9999¥ (environ 1 282 €) et 12999¥ (environ 1 667 €). 400 000 précommandes ont été enregistrées en Chine.