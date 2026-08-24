Essai – Triumph 900 Tiger Desert Edition : non, il n’y a pas que la GS dans la vie 

Le trail, c’est le segment de moto le plus porteur en ce moment. Et en son sein, il y a un totem : la BMW GS, qui semble indétrônable. Pourtant, Triumph a avec la Tiger 900 une alternative tout à fait enviable. On vous explique… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Elles savent tout faire : ces motos, ce sont les trails ! Aussi à l’aise sur un périphérique embouteillé qu’au fond des pistes du Maroc, sans même parler d’un petit week-end en duo et chargé sur les routes départementales défoncées du Morvan, ces machines épatent à la fois par leur polyvalence, leur confort, leur niveau d’équipement et leurs performances. C’est bien simple, ce sont les voyageuses des années 2020 et 2030 ! Dans ce monde un peu singulier, un label a su se faire un nom en or : GS, chez BMW. Il est vrai que la grosse teutonne ne s’est pas imposée comme référence (c’est la grosse cylindrée la plus vendue au monde) sans raisons. Néanmoins, des alternatives sont possibles, comme le prouve la marque anglaise Triumph avec cette 900 Tiger, une machine efficace et polyvalente comme on les aime… D’ailleurs, sachez aussi qu’une version de la 900 Tiger est dédiée aux jeunes permis A2.



Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Triumph fait des trails depuis des décennies, même si tout le monde a oublié (même eux !) la Tiger Trail bicylindre 650 et 750 du tournant des années 80. Le renouveau de Triumph s’est accompagné du Tiger 885, sympa mais un peu lourdingue, tandis que la gamme a évolué pour se stabiliser aujourd’hui autour d’une double proposition, une 1200 a cardan pour les gros rouleurs, une 900 à transmission par chaîne pour ceux qui veulent une machine de tous les jours, capable de tout faire. C’est sur ce modèle que nous avons jeté notre dévolu pour notre essai, dans la version toute équipée Desert Edition, qui vient dans une jolie livrée à base de gris. Celle-ci joue à la fois sur le haut niveau d’équipement et les capacités en tout-terrain : elle vient d’origine avec des protections de moteur et de réservoir, des suspensions Showa sophistiquées, un échappement Akrapovic. Les débattements sont copieux (240 mm à l’avant, 230 mm à l’arrière), de quoi s’attaquer à de jolies pistes au Maroc, en Namibie ou dans le Morvan, sans aucune crainte. Note : les amateurs de nouveautés, mais qui préfèrent rester sur la route, peuvent aussi se tourner vers la 900 Tiger Alpine Edition qui, elle, soigne ses aptitudes routières. Enfin, comme toujours chez Triumph, la qualité de finition et des matériaux est à citer en exemple.





Et sous le capot ?

Le moteur trois cylindres en ligne fait partie de l’histoire de Triumph depuis la fin des années 60 et les Tiger 900 comme 1200 en usent avec bonheur. Sur le 900, Triumph a fait évoluer son trois cylindres : désormais, il sort 108 ch, à comparer avec les 119 ch du CP3 de Yamaha, mais la marque anglaise apporte une rondeur et une souplesse que la firme japonaise ne sait pas offrir. Les 90 Nm de couple sont là pour vous faciliter la vie. De fait, la Tiger 900 est parfaite pour l’usage qui lui est dédié : le quotidien et le voyage en duo.



Et au guidon, ça donne quoi ?

La hauteur de selle de 860 mm demande un peu de jambes pour être parfaitement à l’aise, mais cet aspect des choses est un peu le propre des trails, sauf exception. On apprécie ensuite la prise en mains évidente, la bonne ergonomie des commodos et de l’écran TFT fort complet, la douceur des commandes. Le calage spécifique du trois cylindres lui apporte une rondeur et une souplesse fort agréable, ce qui est notamment un atout en duo, pour le confort et le bien-être du passager (on n’est pas ici dans une forme de brutalité que l’on trouve chez le CP3 Yamaha, par exemple). En contrepartie, l’arrivée de la puissance est très progressive, même si une belle allonge est agréable dans les tours. Côté châssis, la Tiger 900 a toujours été une merveille d’équilibre et d’intuitivité et cette Desert Edition ne trahit pas la lignée. Enfin, le confort est de très haut niveau, tant pour le pilote que pour le passager : selle, suspensions, bulle, la Tiger fait tout pour vous rendre le voyage agréable.





Son point fort ?

La Tiger 900 Desert Edition n’est pas une de ces motos qui vous scotche au bout de quelques centaines de mètres : elle s’apprécie au long cours, par son homogénéité jamais prise en défaut ainsi que par la somme de ses qualités. Discrète, un peu, efficace, assurément.

Le verdict de Stuff

Un châssis parfaitement équilibré et un trois cylindres onctueux permettent à cette 900 Tiger de proposer une belle singularité dans le monde du trail. Et ces machines existent en 1200, pour ceux qui veulent un cardan et encore plus de confort…

Les chiffres clé

Moteur : 3 cylindres en ligne

Cylindrée : 888 cm3

Puissance : 108 ch à 9500 tr/mn

Couple : 90 Nm à 6850 tr/mn

Boîte de vitesse : manuelle, 6 rapports

Poids : 231 kilos

Vitesse maxi : 200 km/h

Conso officielle / de l’essai : 4,7 l/100 / 5,0/100

Prix : gamme Tiger 900 à partir de 15895 €, version d’essai Desert Edition à partir de 17795 €