CHERRY XTRFY lance le K63W Pro, un clavier gaming compact à bande ultra-large

Présenté officiellement au Computex 2026 de Taipei, ce nouveau clavier haut de gamme allie la technologie Ultra-Wideband, une fréquence de sondage de 8K et un nouveau format 70 % pour offrir des performances sans fil rapides et stables.



CHERRY XTRFY élargit sa gamme haut de gamme avec le K63W Pro Compact à bande ultra-large (Ultra-Wideband). Pour la première fois, ce clavier gaming associe la technologie Ultra-Wideband à une fréquence de sondage sans fil de 8 000 Hz et à une construction à profil bas avec montage sur joint. L’ensemble est complété par des commutateurs CHERRY MX Low Profile 2.0, une nouvelle disposition 70 % adaptée à l’e-sport et une batterie de 6 000 mAh pour de longues sessions de jeu sans fil.

Après sa présentation officielle au Computex 2026 de Taipei, le K63W Pro Compact (179,99 €) figurait déjà dans de nombreuses listes des « Meilleurs produits du Computex » établies par divers médias. Ce clavier s’adresse aux joueurs expérimentés à la recherche d’une solution sans fil particulièrement rapide et fiable, offrant une sensation de frappe de haute qualité.



Le K63W Pro Compact est le premier clavier gaming de CHERRY XTRFY doté de la connectivité Ultra-Wideband. Cette technologie transmet les données via de courtes impulsions sur un large spectre de fréquences et fonctionne dans sa propre bande de fréquences. Ainsi, les interférences provenant d’autres appareils sans fil sont considérablement réduites, et la connexion reste stable même dans des environnements sans fil très encombrés.



Dans les jeux compétitifs notamment, ce sont souvent quelques millisecondes qui font la différence entre la victoire et la défaite. La technologie UWB enregistre les entrées de manière quasi instantanée et allie une vitesse de transmission élevée à une grande efficacité énergétique. Le K63W Pro Compact atteint un taux de rafraîchissement de 8 000 Hz aussi bien en mode sans fil qu’en mode filaire, transmettant des signaux à l’ordinateur jusqu’à huit fois par milliseconde. Cela garantit que chaque commande est captée et exécutée très rapidement, même lors de séquences de frappes rapides et de situations de jeu intenses.



L’une des principales caractéristiques du K63W Pro Compact réside dans la conception haut de gamme de ses joints d’étanchéité. La fixation élastique des composants internes réduit les vibrations et atténue le bruit, offrant ainsi une sensation de frappe plus douce et mieux maîtrisée. Une telle conception, jusqu’à présent rare dans le domaine des claviers gaming à profil bas, apporte un confort supplémentaire, notamment lors de longues sessions. Les commutateurs CHERRY MX Low Profile 2.0 contribuent également à l’expérience globale. Ces commutateurs mécaniques bénéficient d’une conception revue et d’une lubrification réglée avec précision, garantissant une frappe fluide et une acoustique améliorée. Parallèlement, ils sont conçus pour une durée de vie de plus de 100 millions d’activations sans aucune perte de qualité de frappe.



Avec le K63W Pro Compact, CHERRY XTRFY présente une nouvelle disposition 70 % spécialement conçue pour répondre aux besoins des gamers. Les touches de fonction sont conservées, tandis que les parties latérales du clavier ont été réduites. Cela permet de gagner de l’espace pour des mouvements de souris amples et d’obtenir une configuration épurée et ergonomique. Les touches situées en bas à droite peuvent être configurées de manière flexible et utilisées soit comme touches fléchées, soit pour des fonctions alternatives telles que Shift ou Ctrl. En combinaison avec les paramètres correspondants, plusieurs affectations de touches sont également possibles, ce qui permet de personnaliser le clavier en fonction de différents styles de jeu et flux de travail.



Pour les longues sessions de jeu sans fil, le K63W Pro Compact est équipé d’une batterie haute capacité de 6 000 mAh offrant une autonomie pouvant atteindre 1 100 heures, en fonction des réglages choisis. Un rétroéclairage RVB par touche, la prise en charge du N-key rollover et une protection anti-ghosting complète viennent compléter ses fonctionnalités. Si le clavier doit être rechargé, le jeu peut se poursuivre sans interruption grâce au câble USB-C amovible.



