Nanoleaf lance son nouveau Plafonnier Connecté Multicolore

Nanoleaf, leader des technologies lifestyle, annonce aujourd’hui le lancement de son nouveau Plafonnier Connecté Multicolore.

Alors que les plafonniers connectés classiques sacrifient souvent la luminosité au profit de la couleur, le Plafonnier Connecté Multicolore Nanoleaf combine un éclairage principal puissant et performant avec une lueur d’ambiance colorée, éliminant ainsi le compromis entre fonctionnalité et atmosphère.

Le Plafonnier Connecté Multicolore Nanoleaf offre jusqu’à 2600 lumens d’un éclairage intense et de haute qualité, illuminant chambres, bureaux, salons et autres espaces de vie avec une lumière confortable et homogène. Doté de la technologie RG0 à faible lumière bleue , il assure une diffusion particulièrement uniforme de la lumière, réduisant la fatigue visuelle et éliminant les risques liés à la lumière bleue, pour créer un environnement plus agréable dans toute la maison. Grâce à une température de couleur réglable de 2200 K à 6500 K, le plafonnier s’adapte à chaque moment de la journée : des tons blancs froids et stimulants pour favoriser la concentration et la productivité pendant le travail ou les études, jusqu’à une lumière chaude et apaisante pour accompagner les moments de détente en soirée.

Pour créer une ambiance unique, le plafonnier se transforme en un éclairage multicolore éclatant grâce à ses 28 zones de couleur distinctes, offrant des dégradés fluides et expressifs qui donnent vie à chaque espace. Son excellent indice de rendu des couleurs (IRC) de 95 garantit des couleurs fidèles et naturelles, sublimant aussi bien votre décoration que l’ambiance de votre intérieur.

Grâce à son design à double diffusion lumineuse, le plafonnier combine un éclairage principal orienté vers le bas et un halo lumineux diffus projeté vers le plafond afin de créer une ambiance lumineuse riche et profonde. Associez un bleu océan profond à un rétroéclairage violet éclatant pour composer un éclairage spectaculaire qui enveloppe toute la pièce. Et pour aller encore plus loin, la fonction Rhythm Music Sync synchronise les effets lumineux avec votre musique, transformant chaque instant en une expérience véritablement immersive.

Le Plafonnier Connecté Multicolore Nanoleaf est compatible avec Matter via Wi-Fi et se contrôle facilement depuis l’application Nanoleaf, permettant de personnaliser la luminosité, les scènes d’éclairage et les programmations en toute simplicité. Pour encore plus de flexibilité, il est également compatible avec le bouton connecté Sense+ Le Plafonnier Connecté Multicolore Nanoleaf est disponible dès maintenant en pré-commande sur nanoleaf.me au prix de 89,99 €.