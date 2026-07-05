Starway dévoile le SUV Off-Road

Starway dévoile son nouveau SUV Off-Road, un vélo à assistance électrique de nouvelle génération conçu pour répondre aussi bien aux exigences des trajets quotidiens qu’aux envies d’évasion.

Assemblé en France, doté d’un design élégant et d’une technologie brevetée unique sur le marché, le SUV Off-Road (2390 €) incarne la vision de Starway : rendre le vélo électrique plus intuitif, plus fiable et plus agréable à utiliser au quotidien. Avec le SUV Off-Road, Starway apporte une réponse radicalement différente. Fruit de plusieurs années de recherche et développement, ce modèle intègre les technologies exclusives Equi Motion et TPS, qui révolutionnent la manière de piloter un vélo électrique. L’objectif est de permettre au cycliste de se concentrer uniquement sur son trajet et son plaisir de rouler.

Au cœur du SUV Off-Road se trouve la technologie propriétaire Equi Motion, véritable cerveau électronique du vélo. Contrairement aux systèmes traditionnels qui nécessitent de jongler entre les vitesses et les niveaux d’assistance, Equi Motion analyse en permanence l’effort fourni par le cycliste afin d’ajuster automatiquement la puissance délivrée par le moteur. Trois modes de conduite sont proposés : éco, pour maximiser l’autonomie ; confort, pour un équilibre parfait entre effort et assistance ; sport, pour des accélérations dynamiques et une conduite plus engagée. Quel que soit le mode choisi, le système maintient automatiquement une cadence de pédalage idéale. Les démarrages sont plus fluides, les côtes sont abordées avec sérénité et les longues distances deviennent accessibles à tous. L’utilisateur profite ainsi d’une expérience de conduite naturelle, intuitive et particulièrement reposante.

L’une des grandes innovations du SUV Off-Road réside dans l’abandon du dérailleur traditionnel. Grâce à l’association du système breveté TPS Starway et d’une transmission par courroie renforcée Kevlar, le vélo supprime les contraintes mécaniques habituelles. Cette architecture présente de nombreux avantages : aucune vitesse à passer ; aucun risque de déraillement ; très peu d’entretien ; fonctionnement silencieux ; absence de graisse et de salissures ; durée de vie supérieure à celle d’une transmission classique. Cette simplicité d’utilisation séduit aussi bien les nouveaux utilisateurs de vélos électriques que les cyclistes expérimentés souhaitant bénéficier d’une solution fiable et durable. Le moteur Shengyi 250 W développe un couple de 65 Nm, permettant d’affronter facilement les routes les plus exigeantes tout en conservant une assistance progressive et naturelle. Pour les passages les plus difficiles, le système Booster apporte un supplément de puissance particulièrement appréciable dans les fortes montées ou lors des démarrages chargés. Le SUV Off-Road est alimenté par une batterie premium SANYO ID PRO 600 Wh, offrant une autonomie moyenne comprise entre 80 et 110 kilomètres, selon le parcours et le mode d’assistance utilisé. Cette capacité permet d’envisager sereinement les trajets domicile-travail quotidiens ; les longues randonnées du week-end ; les déplacements mixtes urbains et ruraux ; les sorties sportives sur chemins. La recharge complète s’effectue en seulement cinq heures.

Le SUV Off-Road a été conçu pour être à l’aise partout. Son cadre aluminium ouvert facilite l’enjambement tout en garantissant une excellente rigidité. Ses roues de 27,5 pouces équipées de pneus Hutchinson Python assurent adhérence, stabilité et confort sur tous les types de revêtements. La fourche suspendue SR Suntour XCM 32 avec 100 mm de débattement absorbe efficacement les irrégularités du terrain tandis que la tige de selle suspendue améliore considérablement le confort lors des longues sorties. Que ce soit sur une piste cyclable, un chemin forestier, une route de campagne ou en centre-ville, le SUV Off-Road offre une maîtrise rassurante et une polyvalence remarquable.

Parce qu’un vélo premium doit également être un vélo sûr, Starway a doté son SUV Off-Road d’un équipement particulièrement complet. Les freins hydrauliques Tektro Dorado à quatre pistons garantissent un freinage précis et progressif quelles que soient les conditions météorologiques. L’éclairage avant Buchel Shiny 120 améliore considérablement la visibilité nocturne tandis que les feux arrière Spanninga avec fonction stop renforcent la sécurité du cycliste dans la circulation. L’antivol et la chaîne Auvray Evoloc sont également fournis de série.