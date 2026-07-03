XGIMI présente la série MIRA : l’alliance du design et de la projection 4K à ultra-courte focale

XGIMI enrichit sa gamme de vidéoprojecteurs à ultra-courte focale avec MIRA et MIRA Pro, deux nouveaux modèles qui associent un design élégant, une technologie de projection 4K de dernière génération et une expérience home cinéma immersive.



Conçue pour s’intégrer harmonieusement aux intérieurs contemporains, la série MIRA projette une image grand format à seulement quelques centimètres du mur. Elle offre ainsi tout le confort d’un véritable grand écran, sans l’encombrement d’un téléviseur et sans les contraintes d’une installation ou d’un câblage complexes.



Inspirée du design renommé de l’AURA 2, la série MIRA s’intègre harmonieusement aux intérieurs modernes tout en apportant une touche de technologie haut de gamme à votre salon. Habillée d’un tissu acoustique gris de qualité supérieure, la série MIRA offre une qualité d’image exceptionnelle sur des écrans jusqu’à 120 pouces. Avec des dimensions de seulement 46,4 × 26,8 cm, la série MIRA figure parmi les vidéoprojecteurs à ultra-courte focale les plus compacts de sa catégorie. Son format facilite l’installation et permet de profiter d’une véritable expérience de cinéma à domicile, sans les contraintes d’un équipement encombrant.

Au cœur de la série MIRA se trouve un puissant système de projection laser triple RGB 4K, conçu pour offrir une luminosité, une précision des couleurs et un contraste exceptionnels dans les espaces de vie modernes. Les modèles MIRA et MIRA Pro proposent une véritable résolution 4K (3840 × 2160 pixels) ainsi qu’une couverture de l’espace colorimétrique BT.2020 à 110 %, garantissant des images riches, éclatantes et réalistes. Avec un rapport de contraste de 20 000:1 grâce à la technologie DBLE, la série offre des noirs plus profonds, des hautes lumières plus intenses et une image globalement plus dynamique, idéale pour les films, le sport en direct ou les contenus de streaming premium. Le modèle MIRA délivre une luminosité de 2 000 lumens ISO, offrant une expérience visuelle claire et immersive pour un usage home cinéma au quotidien. De son côté, MIRA Pro monte à 3 000 lumens ISO, pour une expérience encore plus immersive. Au-delà de l’image, la série MIRA intègre un système audio Harman Kardon de 36 W, délivrant un son clair et enveloppant directement depuis le vidéoprojecteur. Pensée également pour le jeu vidéo, elle propose des fonctionnalités avancées telles qu’une latence de 1 ms, le VRR, l’ALLM ainsi que des modes d’image dédiés, garantissant une fluidité et une réactivité optimales sur un grand écran 4K



Conçue pour simplifier l’installation tout en offrant une expérience home cinéma haut de gamme, la série MIRA se distingue par un rapport de projection innovant de 0,175:1. Elle permet de projeter une image 4K impressionnante de 100 pouces avec le vidéoprojecteur placé à seulement 19,3 cm de l’écran. Grâce à sa conception à ultra-courte focale, MIRA réduit considérablement l’espace nécessaire entre le vidéoprojecteur et le mur ou l’écran, facilitant son intégration dans de nombreux intérieurs, même les plus petits. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’une véritable expérience grand écran, sans fixation au plafond, sans câbles longs ni installation complexe.

our garantir une qualité d’image optimale dans tous les environnements, la série MIRA intègre la technologie propriétaire ISA 5.0 (Intelligent Screen Adaptation) de XGIMI. Ce système ajuste et optimise l’image grâce à la mise au point automatique, à la correction trapézoïdale, ainsi qu’à l’adaptation à la planéité et à la couleur du mur. Il inclut également l’alignement de l’écran et la protection des yeux.

Que le vidéoprojecteur soit posé sur un meuble TV, déplacé après installation ou utilisé dans une pièce aux configurations murales variées, ISA 5.0 garantit une image toujours nette, précise et confortable, en toute simplicité.

Avec Google TV intégré, MIRA offre un accès instantané à des centaines d’applications et de services de streaming, dont Netflix, Prime Video et Disney+, ainsi qu’à de nombreux autres contenus. Films, séries, sports, jeux vidéo ou divertissement familial : la série MIRA combine une technologie de projection avancée, des fonctions de configuration intelligentes et une expérience Smart TV complète, le tout dans un vidéoprojecteur à ultra-courte focale au design élégant.



MIRA sera officiellement lancé le 15 juillet 2026 au prix de 1699 €. MIRA Pro sera disponible plus tard au cours de l’été, au prix de 1999 €. Les deux modèles seront proposés sur XGIMI.com