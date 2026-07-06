Fujifilm célèbre les 40 ans de QuickSnap avec le lancement de nouveaux modèles étanche et noir et blanc

FUJIFILM fête les 40 ans de QuickSnap, le premier appareil photo prêt à photographier. Pour l’occasion, FUJIFILM Europe lance deux nouveaux modèles disponibles dès septembre 2026 : le QuickSnap Active étanche et le QuickSnap Black and White en pellicule noir et blanc.

Lancé en juillet 1986, QuickSnap a été conçu pour permettre à tous de prendre des photos facilement, partout et à tout moment. Il a rendu la photographie accessible au quotidien, au-delà des occasions spéciales, et a élargi la culture photo à un plus grand nombre. Au cours des quatre dernières décennies, QuickSnap s’est vendu à plus de 1,7 milliard d’exemplaires à travers le monde. À une époque dominée par les smartphones et le partage instantané, ses caractéristiques uniques — de l’anticipation liée au fait de ne pas savoir à quoi ressembleront les photos avant leur développement, à la qualité distinctive et évocatrice des images — continuent de séduire un large éventail d’utilisateurs. Les générations Z et Alpha redécouvrent QuickSnap comme un moyen simple et concret de profiter de la photographie, avec une dimension de « satisfaction différée » qui contraste avec les médias numériques toujours connectés.

« Emportez-le partout » : le nouveau QuickSnap Active permet désormais de prendre des photos sous l’eau et en extérieur. Le QuickSnap Active a un boîtier en plastique résistant et est étanche jusqu’à 10 mètres, idéal pour la plage, la piscine, les sports d’hiver ou le camping. Il possède un bouton d’avance de film plus grand et un déclencheur à levier, facile à utiliser sous l’eau ou avec des gants. Une dragonne fournie permet de le tenir confortablement lors d’activités dynamiques.

QuickSnap Active

Film négatif couleur ISO 800 135

Sans flash

27 prises de vue

Film 35 mm (développement non inclus)

Développé selon le procédé C-41 pour un développement facile

Étanche jusqu’à 10 mètres

QuickSnap Black and White permet de se lancer facilement dans la photographie en noir et blanc. Ce modèle utilise un film noir et blanc à grain fin pour des photos nettes et raffinées. Il permet de capturer facilement des moments du quotidien, comme des scènes de rue ou des instants avec proches, sans réglages complexes, pour des images originales et artistiques.

QuickSnap Black and White

Film négatif noir et blanc ISO 400 au format 135

Flash intégré d’une portée de 3 mètres

Interrupteur pour le flash

27 prises de vue

Film 35 mm (développement non inclus)

Développé selon le procédé C-41 pour un développement facile