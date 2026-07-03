Un tournoi de football avec des tondeuses robotisées pour Mova

Mova a organisé le 26 juin dernier à Paris son Robo Goal Challenge, invitant les visiteurs à piloter des tondeuses robotisées sur un terrain spécialement aménagé dans le cadre d’une compétition inspirée du football.

Les souvenirs de la Coupe du monde se créent autant à la maison autour de la pelouse que sur le terrain : on invite des amis, on allume le barbecue, on installe des chaises dans le jardin et on prépare le gazon pour le match. C’est là que MOVA entre en jeu.

Alliant technologie de tonte intelligente et football, le Robo Goal Challenge a su doter l’opération promotionnelle d’un nouveau format ludique. Des équipes de deux joueurs ont utilisé l’application MOVAhome pour piloter manuellement une tondeuse robotisée sur un miniterrain spécialement destiné à cet effet, dribblant et tirant au but afin de transformer un outil conçu pour le jardin en habile compétiteur sur le terrain.

Le Robo Goal Challenge a par ailleurs mis en avant un autre atout : en mode manuel, les joueurs dirigeaient la tondeuse en temps réel via l’application MOVAhome, avec des temps de réponse quasiment instantanés qui permettaient de traduire les commandes en mouvements sans pratiquement aucun décalage pour faciliter les changements de direction sur ce terrain exigu. Parallèlement à cette activité liée au football, MOVA a présenté la fonctionnalité de détection et d’évitement automatiques des obstacles intégrée à ses tondeuses LiDAX, fondée sur le système de perception par fusion UltraView de la marque, qui est capable de détecter et d’éviter de manière autonome, dans des jardins réels, des obstacles tels que les animaux de compagnie, les enfants ou le mobilier de jardin.

« Le choix d’organiser cette campagne à Paris pendant la Coupe du monde illustre le message simple que la marque envoie aux utilisateurs européens », déclare Tansy Peng, responsable de la mise sur le marché des tondeuses robotisées MOVA. « Confiez votre pelouse à MOVA, et profitez plutôt des jours de match pour regarder les rencontres et passer du temps entre amis. » D’après des données internes de MOVA sur les expéditions datant de mai 2026, l’entreprise aurait déjà livré plus de 500 000 tondeuses robotisées à travers le monde.

Cet événement fait également suite à une autre étape importante pour MOVA : lors de la cérémonie de remise du prix des lecteurs Les Numériques 2026, qui s’est déroulée dans la soirée du 25 juin, la tondeuse LiDAX Ultra 1000 a été particulièrement plébiscitée, recueillant le plus grand nombre de votes parmi tous les produits, soit 2 154 suffrages sur plus de 149 395 votes exprimés toutes catégories confondues, ce qui souligne l’intérêt croissant du public pour les solutions intelligentes de MOVA conçues pour l’extérieur.