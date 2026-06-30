Clio, Captur et Symbioz… Une nouvelle génération de GPL plus performante

Le GPL s’impose comme une solution de mobilité alternative à la fois accessible et éprouvée. Majoritairement issu de la production de gaz naturel, il se distingue par sa stabilité dans le temps et son impact environnemental limité.

Particulièrement bien implanté dans les pays du bassin méditerranéen et en Europe centrale et orientale, le GPL bénéficie d’un réseau de distribution dense, avec plus de 30 % des stations-service équipées. Avec plus de 300 000 véhicules GPL en circulation, la France compte 1 600 stations GPL, soit une tous les 40 à 50 km. À l’échelle mondiale, plus de 28 millions de véhicules en sont déjà équipés. Apprécié pour son coût à la pompe ultra compétitif, il permet de réduire sensiblement les coûts d’usage tout en contribuant à la baisse des émissions de CO₂ et de polluants locaux. Grâce à la technologie bicarburation essence/GPL, il offre également une grande flexibilité d’utilisation et une autonomie étendue, répondant aux attentes de conducteurs à la recherche d’une solution simple et pragmatique.

Avec le nouveau moteur Eco-G 120 ch, Clio et Symbioz proposent une offre GPL plus performante (+20 ch et +30 Nm) pour répondre aux attentes des clients en quête de dynamisme et de polyvalence, tout en maîtrisant leurs coûts d’usage. La bicarburation essence/GPL permet de réduire en moyenne de 9 %* les émissions de CO₂ par rapport à une motorisation essence équivalente. Grâce à leurs deux réservoirs, Clio et Symbioz offrent respectivement jusqu’à 1 450 km et 1 500 km d’autonomie cumulée. Le passage du GPL à l’essence s’effectue automatiquement lorsque le réservoir de GPL est vide, sans intervention du conducteur. Une commande dédiée sur le tableau de bord permet également de sélectionner manuellement le carburant si nécessaire.

Une offre enrichie pour les trois modèles

Sur Clio, Captur, comme sur Symbioz, cette nouvelle génération est issue du moteur essence TCe 115, 1,2 litre (HR12) turbo à injection directe de 3 cylindres adapté à la bicarburation GPL. Elle combine performances équilibrées, agrément de conduite et efficience. Ainsi, la Clio Eco-G 120 auto promet plus de performances et un meilleur agrément de conduite. La gamme Clio s’enrichit avec le moteur Eco-G 120 ch auto, qui complète les motorisations essence (Tce 115 en boite manuelle et boite automatique EDC) et full hybrid E-Tech 160 ch. Cette nouvelle offre illustre le positionnement du GPL comme une motorisation à part entière, désormais proposée avec des prestations comparables à celles des versions essence, notamment avec l’intégration de la boîte automatique. Elle bénéficie par ailleurs d’une progression nette en performances par rapport à la précédente génération GPL.

Clio se distingue par l’introduction d’une boîte automatique à double embrayage (EDC) associée à la motorisation GPL. Si d’autres modèles peuvent revendiquer des coûts d’usage réduits ou une autonomie élevée en GPL, la disponibilité en boîte automatique constitue aujourd’hui un véritable élément différenciant. Elle offre un confort et une fluidité au quotidien, renforçant l’attractivité de Clio auprès des clients particuliers comme professionnels.