Laifen propose 3 indispensables beauté à glisser dans sa valise !

L’été est la saison idéale pour simplifier sa routine beauté sans faire de compromis sur l’efficacité. Entre les départs en week-end, les vacances au soleil et les journées passées à l’extérieur, les accessoires du quotidien doivent conjuguer performance, praticité et format nomade. Pour accompagner cette période, Laifen réunit trois indispensables conçus pour prendre soin de soi tout au long de l’été : un sèche-cheveux haute vitesse qui protège la fibre capillaire, une brosse à dents électrique alliant précision et confort, et un rasoir électrique compact pensé pour tous les déplacements.



Le sèche-cheveux qui transforme le séchage en véritable geste de soin

L’été met les cheveux à rude épreuve. Exposés au soleil, au sel et au chlore, ils nécessitent une attention particulière pour conserver leur éclat. Avec le Neo Special (169,99 € ), Laifen fait du séchage une véritable étape de soin. Capable de sécher les cheveux en seulement trois minutes grâce à son moteur haute vitesse, il se distingue surtout par son Advanced Nourishing Nozzle, un embout innovant qui diffuse une huile essentielle sous forme de brume ultra-fine pendant le séchage. Les actifs sont ainsi répartis de manière homogène sur la fibre capillaire, pour une routine alliant rapidité, protection et nutrition. Son format compact en fait également un allié idéal à glisser dans une valise.



Une routine bucco-dentaire qui suit tous les déplacements

Parce que les vacances modifient les habitudes, mais pas les besoins du quotidien, la Wave Pro (99,99 €) a été conçue pour accompagner tous les déplacements. Son design minimaliste, sa grande autonomie et son format compact en font un indispensable de la trousse de toilette estivale. Pour voyager en toute sérénité, elle intègre également un mode voyage qui verrouille automatiquement la brosse afin d’éviter toute activation accidentelle dans un sac ou une valise. Côté performance, sa technologie combinant vibrations soniques et oscillations assure un nettoyage précis, efficace et confortable, pour conserver une routine de soin optimale, où que l’été mène.



Un rasoir électrique conçu pour accompagner tous les voyages

Que ce soit pour un week-end ou un long séjour, le P3 Pro (199,99 € ) a été conçu pour suivre tous les déplacements. Son format compact, qui tient naturellement au creux de la main, offre une prise en main ergonomique tout en se glissant facilement dans une trousse de toilette ou un bagage cabine. Pour voyager en toute sérénité, il intègre un mode voyage qui verrouille automatiquement l’appareil afin d’éviter toute activation accidentelle pendant le transport. Son étui de voyage, disponible en option, est doté d’un revêtement en silicone liquide au toucher doux et d’une doublure intérieure en microfibre qui protège efficacement le rasoir lors des déplacements. Enfin, sa certification IPX7 permet une utilisation et un nettoyage à l’eau en toute simplicité, pour une routine de soin pratique où que l’été mène.



