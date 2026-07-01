MemoMind ouvre les précommandes de ses premières lunettes à intelligence artificielle

Modèle le plus complet de la gamme MemoMind, les MemoMind One combinent une intelligence artificielle avancée à des montures personnalisables, pensées pour un usage quotidien.



MémoMind, nouvelle marque d’accessoires IA incubée par XGIMI, annonce aujourd’hui l’ouverture des commandes de ses premières lunettes IA, les MemoMind One. Présentées pour la première fois au CES 2026 de Las Vegas puis au MWC 2026 de Barcelone, elles marquent l’entrée de XGIMI sur le marché des objets connectés alimentés par l’intelligence artificielle. Forte de plus de dix ans d’expertise en ingénierie optique, la marque met désormais son savoir-faire au service d’une nouvelle génération de produits intelligents conçus pour le quotidien.

Conçues pour un usage quotidien, les lunettes MemoMind One allient légèreté et intelligence adaptative, offrant une assistance IA discrète. Elles combinent un affichage bi-oculaire, un système audio intégré et un système d’exploitation hybride multi-LLM pour prendre en charge la traduction en temps réel, la prise de notes intelligente, l’assistance contextuelle, la navigation et bien plus encore.

Les MemoMind One sont proposées en trois styles de montures – Nomad (carrée-arrondie), Archive (ronde) et Gotham (carrée) – ainsi que dans sept coloris, afin de s’adapter aux goûts et au style de chacun. Conçues pour offrir un confort optimal tout au long de la journée, ces montures allient légèreté, robustesse et ergonomie. Des verres correcteurs sont également disponibles en option. En utilisation standard, les MemoMind One bénéficient d’une autonomie pouvant atteindre 16 heures, garantissant une utilisation fiable du matin au soir.

Fonctionnalités clés (aucun abonnement requis) :

• Mémo IA Mémo IA est votre assistant intelligent intégré, disponible en temps réel tout au long de la journée. Il combine questions-réponses, traduction instantanée, navigation guidée, assistance contextuelle et téléprompteur adaptatif pour une expérience fluide et continue.

• Traducteur IA Les MemoMind One prennent en charge la traduction en temps réel dans plus de 26 langues. Elles proposent un mode Écoute passive pour traduire les conversations en direct et un mode Dialogue pour faciliter les échanges entre deux interlocuteurs.

• Notes d’idées Capture instantanément les notes vocales et les transforme en textes clairs, organisés et faciles à consulter, afin de conserver ses idées sans interrompre son activité.

• Enregistreur IA Il enregistre les réunions, les conférences et les conversations, puis génère des résumés structurés en quelques secondes, facilitant ainsi la révision des points clés et des listes de tâches.

• Téléprompteur IA Affiche vos notes de manière fluide pendant votre prise de parole, pour vous aider à garder le fil de votre présentation, à rester naturel et à vous exprimer avec confiance.

• Transcription et assistance en temps réel Affiche des sous-titres en temps réel dans le champ de vision, avec des fonctions de questions-réponses instantanées et d’écoute intelligente pour suivre facilement les conversations et accéder aux informations importantes.

• Navigation cartographique Offre un guidage détaillé pour les trajets à pied et à vélo, avec les destinations affichées directement dans le champ de vision de l’utilisateur. Elle permet également d’accéder aux lieux enregistrés, d’explorer les points d’intérêt à proximité et de se déplacer en mode mains libres, sans dépendre du téléphone.

• Calendrier Centraliser votre emploi du temps, vos tâches et vos priorités au même endroit, avec des rappels et des suggestions intelligentes pour vous aider à rester concentré toute la journée.

