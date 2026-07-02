Fujifilm présente son tout nouvel appareil photo instantané, l’instax mini 13

Disponible en cinq coloris pop et rafraîchissants, l’instax mini 13 est équipé d’un retardateur de 2 ou 10 secondes, parfait pour les photos de groupe, et d’un mode gros plan pour capturer chaque détail avec précision.

Dans la continuité du succès de l’instax mini 12 lancé en 2023, l’instax mini 13 (89,99 €) arbore un design ludique aux lignes courbées , reflétant la simplicité, la convivialité et le caractère unique de l’appareil. Une nouvelle fonctionnalité « retardateur », à choisir entre 2 secs ou 10 secs, permet de s’inclure facilement sur les photos ou de réaliser des selfies les mains libres, aidé par un nouvel accessoire d’ajustement de l’angle livré avec l’appareil.

Parmi les principales fonctionnalités du mini 13, on retrouve également le mode Gros Plan, le miroir pour selfies et la fonction d’exposition automatique, ainsi que la correction de parallaxe. Cette dernière aligne le viseur avec l’objectif en mode Gros Plan afin de réduire les décalages et obtenir une photo parfaitement centrée. Le mini 13 intègre aussi un contrôle automatique du flash, qui optimise la qualité de l’image en conditions de lumière intense ou faible. La structure de l’objectif est conçue pour faciliter les actions intuitives, comme allumer ou éteindre l’appareil, et accéder au mode Gros Plan en tournant simplement l’objectif.

L’application gratuite instax UP! propose désormais de nouvelles fonctionnalités. Elle permet aux utilisateurs d’instax de numériser, importer, organiser et stocker leurs photos, quel que soit le type d’appareil ou film utilisé. La nouvelle version améliore la qualité des scans grâce à l’intelligence artificielle. L’instax mini 13 sera décliné en 5 couleurs pop et rafraîchissantes : Bleu glacé, Rose bonbon, Violet rêveur, Vert lagune, Blanc argile.

