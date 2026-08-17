Le pack Sony PS5 Wolverine Édition Limitée pourrait être la console la plus splendide jamais créée

Si vous avez attendu avant d’acheter une PS5, ce design inspiré de Wolverine est l’un des looks de PS5 les plus réussis que nous ayons jamais vus.

Sony s’est associé à Marvel pour un design de console de jeux PlayStation 5 en édition limitée remarquable, afin de coïncider avec le lancement prochain du jeu exclusif à la PS5, Wolverine. La nouvelle variante de la console PS5 Édition Numérique arrive en coloris Jaune Combat (Battle Yellow) d’origine de l’anti-héros imprégné d’Adamantium et comprend la console, une manette DualSense assortie, et un code de téléchargement numérique pour le jeu Wolverine tant attendu.

Elle sera disponible à l’achat dans le monde entier et si vous ne voulez pas débourser autant pour une nouvelle console, la manette DualSense est disponible à l’achat séparément. Et ce design de console qui offre une griffure à trois griffes sur le panneau avant pour révéler une partie de l’intérieur est également disponible sous forme de façades (covers) de console PS5 aux couleurs jaune et Adamantium pour les machines en édition Numérique comme avec lecteur de disque. Ce pack coûte 649,99 €, tandis que les façades coûtent 74,99 € et tout est disponible en précommande le 19 août à 10h, heure locale.

« Je voulais montrer Wolverine sous son jour le plus féroce pour le pack console PS5 et accessoires Édition Limitée Marvel’s Wolverine », a déclaré l’artiste graphique derrière le design, connu sous le nom de Jock, dans un billet sur le blog PlayStation. L’artiste qui a conçu une grande partie des illustrations du jeu lui-même a ajouté : « Je dessine toujours toutes mes œuvres de manière traditionnelle, donc l’opportunité de marier un matériel de pointe avec l’énergie et la liberté de l’encre dessinée à la main est incroyablement excitante. Je suis sidéré par la façon dont la console et les accessoires ont capturé l’énergie brute du dessin, donnant vie à Wolverine d’une manière totalement unique. »

Le jeu lui-même signé d’Insomniac Games – le même studio derrière les jeux Marvel’s Spider-Man – sera disponible le 15 septembre, nous pouvons donc supposer que les consoles seront livrées pour y jouer dès le premier jour.