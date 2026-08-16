Pourquoi on troque notre souris gamer pour la Naga V3 Pro de Razer, adaptée au télétravail et aux créateurs de contenu



Les boutons latéraux interchangeables et l’importante autonomie de la batterie semblent parfaits pour le travail et le jeu.



Si votre station de jeu est aussi votre bureau à domicile et que vous avez la mentalité du « un seul appareil pour chaque tâche », la nouvelle Naga V3 Pro de Razer pourrait être un achat incontournable. La souris gamer personnalisable a été améliorée dans presque tous les domaines pour sa troisième génération, avec jusqu’à un chiffre impressionnant de 23 boutons programmables pour s’adapter aussi bien aux joueurs qu’aux créateurs de contenu. La dernière Naga apporte également une molette de défilement plus fluide, une autonomie encore meilleure et une connectivité tri-mode pour travailler sur plusieurs ordinateurs.

Razer a fait revenir les trois plaques latérales interchangeables vues pour la dernière fois sur la Naga V2 Pro : une plaque à 12 boutons conçue principalement pour les MMO, une plaque à 6 boutons pour les MOBA, et une plaque à 2 boutons pour les jeux de tir à la première personne (FPS). Sauf qu’ici, une conception révisée de broches PBT (pogo pins) apporte une meilleure résistance à la poussière et plus de force de contact pour réduire le jeu (wobble). Les plaques à 12 et 6 boutons bénéficient également de légendes de boutons en PBT double injection, qui ne s’effaceront pas ou ne se décoloreront pas comme les légendes imprimées de l’ancienne Naga V2 Pro.



Comme si cela ne suffisait pas, deux nouvelles touches de raccourci prennent désormais place au bord du bouton gauche de la souris, tandis qu’une autre se situe sur la prise en main droite pour votre annulaire ou votre auriculaire ; une fonction de verrouillage sous la souris peut la désactiver physiquement si vous voulez juste un endroit où reposer un doigt. Un bouton AI Prompt Master (car même les souris gamer ne peuvent plus se passer d’un clin d’œil à l’intelligence artificielle ces jours-ci) sous la molette déclenche le chatbot de votre choix.

La molette inclinable Hyperscroll Gen-2 est tout aussi polyvalente. Elle peut tourner en roue libre pour traverser de manière fulgurante des feuilles de calcul en apparence infinies pendant la journée, puis faire du bunnyhop à une vitesse éclair pendant vos heures de repos. Vous pouvez également choisir entre plusieurs niveaux de défilement cranté tactile, ou basculer automatiquement entre les deux en fonction de la vitesse à laquelle vous faites défiler. Une molette à défilement libre était l’une des choses que j’aimais sur la MX Master 4 de Logitech, bien que sa forme trop ergonomique l’empêchait d’être un bon choix pour le jeu vidéo.





Avec autant de boutons à régler, Razer a ouvert un atelier de macros (Macro workshop) via son logiciel Synapse pour télécharger d’autres profils créés par des joueurs. Ceux-ci peuvent s’activer automatiquement lorsque vous lancez un jeu spécifique, ou être sauvegardés dans la mémoire intégrée de la souris pour basculer entre jusqu’à cinq profils à la volée – que Synapse soit installé ou non.

Razer n’a pas sacrifié le confort pour faire rentrer toutes ces commandes supplémentaires, ce qui signifie que la V3 Pro conserve la même forme élevée que l’ancienne Naga. Elle est cependant presque 20 g plus légère que le modèle sortant, et ne devrait donc pas vous donner mal au poignet après une longue session de jeu (ou une journée de travail).

En dessous, elle embarque les mêmes interrupteurs optiques Optical Mouse Gen-4 et le capteur optique Focus Pro 50K Gen 3 que l’on trouve sur la souris d’esport Viper V4 Pro ; ce dernier est capable d’un taux de rafraîchissement (polling rate) de 8000 Hz une fois couplé avec le Mouse Dock Pro optionnel ou le dongle sans fil HyperPolling de Razer. Le taux de rafraîchissement standard de 1000 Hz restera parfaitement rapide pour tous, à l’exception des joueurs les plus hardcore. D’accord, les interrupteurs optiques seront plus bruyants que les haptiques de la Logitech Pro X2 Superstrike que j’utilise actuellement, mais c’est un petit prix à payer pour des temps de réponse ultrapides.

La technologie Frame Sync ne met ensuite à jour l’ordinateur avec les données de positionnement du capteur que lorsque c’est nécessaire, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de la batterie. Razer estime que la Naga V3 Pro peut tenir jusqu’à 155 heures en Hyperspeed 2,4 GHz. Ajoutez le Dock Pro ou le tapis de souris Hyperflux V2 et cela ajoutera la recharge sans fil au tableau.

Cette autonomie de batterie pourrait s’étendre à un chiffre massif de 280 heures en Bluetooth. C’est une addition bienvenue pour quiconque jongle entre plusieurs PC et ordinateurs portables pour le travail ou le streaming, car la plupart des souris gamer font généralement l’impasse sur le matériel Bluetooth afin de contenir le poids.

La Naga V3 Pro est en vente dès maintenant, directement sur le site web de Razer, au prix de 199 €.