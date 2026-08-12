Dyson Find+Follow Purifier Cool, le ventilateur qui vous suit à la trace

Dyson ajoute une bonne dose d’intelligence à son ventilateur purificateur : le Find+Follow PC3 détecte votre présence et oriente automatiquement son souffle vers vous. Spectaculaire sur le papier, très agréable au quotidien, mais cette petite révolution domestique se paie au prix fort.

On pensait avoir à peu près tout vu en matière de ventilateurs connectés. Dyson avait déjà supprimé les pales apparentes, ajouté la purification de l’air, les applications mobiles et les commandes vocales. Il restait visiblement une dernière étape : apprendre au ventilateur à savoir où vous êtes.

C’est précisément la grande nouveauté du Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3. Derrière son design immédiatement reconnaissable se cache désormais un système de vision capable de détecter une personne et d’orienter automatiquement le flux d’air dans sa direction. Vous changez de place dans le salon ? Le ventilateur pivote pour continuer à vous rafraîchir. Vous quittez momentanément la pièce ? Il attend votre retour. Un peu gadget ? Peut-être. Mais nettement plus séduisant une fois essayé.

Visuellement, Dyson reste fidèle à sa recette. Le grand anneau ovale sans pales repose sur une base cylindrique qui accueille toute la partie filtration. Avec ses 1,05 m de hauteur pour 5,48 kg, l’appareil est suffisamment élancé pour trouver sa place dans un salon sans donner l’impression d’avoir installé une climatisation au milieu de la pièce. La finition blanc et or renforce son côté premium, même si l’absence d’autres coloris risque de frustrer ceux dont la décoration intérieure ne s’accorde pas avec cette combinaison.

La mise en route est particulièrement simple. L’application MyDyson détecte rapidement l’appareil via Bluetooth avant de le connecter au Wi-Fi domestique. Elle devient ensuite le véritable centre de contrôle : puissance du ventilateur, oscillation, programmation, mode automatique, mode nuit ou encore fonctionnement en purification seule sont accessibles en quelques secondes. Une télécommande est également fournie et vient astucieusement se fixer magnétiquement sur le sommet du ventilateur lorsqu’on ne l’utilise pas.

On peut également piloter l’ensemble à la voix via les principaux assistants domestiques compatibles. C’est pratique lorsqu’on est installé sur le canapé et que l’on souhaite simplement augmenter la puissance sans chercher son téléphone ou la télécommande. Le petit écran placé sur la base affiche de son côté la qualité de l’air, l’humidité, la température ou encore l’état du filtre. Il est élégant mais un peu petit pour être consulté à distance ; l’application reste nettement plus confortable pour suivre toutes ces informations.

Mais un ventilateur, aussi intelligent soit-il, doit avant tout savoir faire circuler de l’air. Et sur ce point, Dyson reste particulièrement convaincant.

Le flux généré est remarquablement doux. Plutôt que de produire les rafales parfois agressives d’un ventilateur traditionnel, le PC3 crée une circulation d’air beaucoup plus progressive, proche d’une brise naturelle. À faible puissance, il devient suffisamment discret pour que l’on finisse presque par oublier qu’il fonctionne. Dans une petite pièce, les premiers niveaux suffisent largement, tandis qu’un grand séjour demandera naturellement de monter davantage en puissance.

Même poussé dans ses retranchements, il reste raisonnablement silencieux. C’est particulièrement appréciable dans une chambre, où le mode nuit permet de maintenir une légère circulation d’air sans transformer la pièce en soufflerie. Ceux qui ont déjà tenté de dormir à côté d’un ventilateur classique comprendront immédiatement l’intérêt.

L’autre force du PC3 est son impressionnante amplitude de mouvement. L’oscillation peut être réglée sur 45, 90, 180 ou jusqu’à 350 degrés, ce qui permet de placer l’appareil presque au centre d’une grande pièce et de distribuer l’air dans pratiquement toutes les directions. On regrette seulement que cette liberté ne s’étende pas à l’axe vertical : impossible d’ajuster automatiquement la hauteur du flux.

Et puis il y a évidemment ce fameux mode Find+Follow. Une fois activé, le système analyse la pièce, détecte une personne et dirige le souffle vers elle. Déplacez-vous et le ventilateur vous accompagne en pivotant progressivement. Le mouvement n’est volontairement pas brutal et l’ensemble fonctionne particulièrement bien dans les grands espaces ouverts. Dans une pièce plus petite ou lorsque l’on passe rapidement très près de l’appareil, le suivi peut en revanche perdre momentanément sa cible avant de la retrouver. Ce n’est donc pas encore un majordome robotisé parfaitement omniscient, mais la technologie fonctionne suffisamment bien pour dépasser le simple effet de démonstration.

La présence d’une caméra dans un appareil installé au milieu du salon soulèvera forcément quelques questions. Dyson précise cependant que le système ne cherche pas à identifier les personnes : il détecte uniquement leur présence. Le traitement des images est effectué directement dans l’appareil, celles-ci sont immédiatement supprimées et ne quittent pas le ventilateur. Le mode peut par ailleurs être désactivé à tout moment, même si l’absence d’un cache physique devant la caméra aurait apporté une tranquillité supplémentaire aux utilisateurs les plus soucieux de leur vie privée.

Le Find+Follow ne se contente heureusement pas de vous envoyer de l’air frais. Sa base accueille un système de filtration HEPA H13 associé à un filtre K-Carbon. Dyson annonce une capture de 99,95 % des particules telles que pollens, squames d’animaux, spores de moisissures, bactéries et certains virus, tandis que le filtre carbone s’attaque aux gaz et aux mauvaises odeurs. Dans une cuisine, il peut ainsi accélérer sensiblement la disparition des odeurs après avoir fait brûler quelque chose, une fonction nettement plus utile au quotidien qu’elle n’en a l’air.

L’entretien reste lui aussi très simple. L’absence de pales accessibles évite l’accumulation de poussière sur une hélice traditionnelle et un chiffon légèrement humide suffit pour nettoyer l’essentiel de l’appareil. Il faudra simplement surveiller régulièrement les entrées d’air situées sur la base, particulièrement dans un logement avec des animaux, où les poils peuvent rapidement s’accumuler.

Reste le sujet qui fâche : le prix. Le Find+Follow Purifier Cool se positionne très nettement dans le haut de gamme et la technologie de suivi fait grimper sérieusement la facture par rapport au Purifier Cool PC1, qui propose une expérience de ventilation et de purification assez proche sans la fonction Find+Follow. C’est probablement le principal obstacle à l’achat, d’autant que d’excellents ventilateurs coûtent beaucoup moins cher.

Pour autant, difficile de nier le niveau de finition de l’ensemble. Le souffle est doux, l’appareil est silencieux, l’oscillation à 350 degrés est excellente, la purification apporte une vraie valeur ajoutée et l’écosystème connecté est suffisamment réussi pour être utilisé quotidiennement plutôt que simplement le jour du déballage. Quant au Find+Follow, il oscille entre gadget technologique et fonction réellement pratique selon la configuration de la pièce.

Le Dyson Find+Follow Purifier Cool est donc typiquement un produit dont on peut parfaitement se passer… jusqu’à ce qu’on commence à l’utiliser. Il existe des solutions beaucoup moins chères pour avoir frais, et même chez Dyson le PC1 constitue une alternative plus raisonnable si le suivi automatique ne vous intéresse pas. Mais pour ceux qui recherchent un ventilateur-purificateur premium, silencieux et bourré de technologie, le PC3 offre une expérience remarquablement aboutie. Et il faut reconnaître qu’un ventilateur qui remarque que vous avez changé de canapé avant de recommencer à souffler dans votre direction possède un petit côté futuriste assez irrésistible.