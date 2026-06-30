Profitez des vacances avec les valises et produits de voyage CREATE

CREATE, marque espagnole spécialiste des équipements du quotidien design, accompagne les Français dans leurs déplacements cet été grâce à ses produits pensés pour simplifier les vacances. Comment emporter l’essentiel sans sacrifier son confort ? Des valises, aux rétroprojecteur portable, en passant par les produits de beauté et le casque audio, voici les indispensables de la marque pour profiter du voyage en toute sérénité et au meilleur prix !



LUGGAGE STUDIO : la valise pour tous les voyages (89, 95 € )

Tout commence par la valise. La LUGGAGE STUDIO de CREATE pose les bases avec une coque rigide en polycarbonate légère et résistante, dotée de roues multidirectionnelles à 360° et d’une serrure TSA. Son design sobre et ses coloris moka, lavande ou sauge, emblématiques de la marque, la rendent parfaitement identifiable parmi tous les bagages gris et et ternes. Avec trois formats rigides et une déclinaison SOFT, pour s’adapter aux besoins de chacun, c’est un compagnon élégant du départ à l’arrivée !

LUGGAGE ALUMINIUM : la valise qui s’impose (199,95 €)

Pour un style rétro et plus de robustesse, la valise LUGGAGE ALUMINIUM élève la protection à un niveau supérieur tout en restant légère. Elle est idéale pour protéger les équipements fragiles ou résister aux voyages fréquents et aux longues distances. Serrure TSA et roues multidirectionnelles sont au rendez-vous, pour un confort maximal.

HEADPHONES ANC STUDIO : le silence à portée de casque (99,95 €)

Avion, train, bus bondé… les voyages sont rarement silencieux. Le HEADPHONES ANC STUDIO règle le problème avec élégance : ce casque sans fil à arceau intègre une réduction de bruit active (ANC) qui isole efficacement des nuisances sonores ambiantes, pour que le trajet devienne enfin un moment de détente ou de concentration. Son autonomie longue durée et sa connexion Bluetooth en font un compagnon de route aussi discret qu’efficace.

SONIC PURE SKIN 4 IN 1 : la routine beauté complète, en un seul appareil (34.95 €)

Parce qu’une peau bien entretenue ne prend pas de vacances, le SONIC PURE SKIN 4 IN 1 s’invite naturellement dans la trousse de voyage. Ce nettoyeur facial ultrasonique 4-en-1 intègre la technologie EMS (stimulation musculaire électrique) pour proposer en un seul appareil compact ce que d’autres routines nécessitent en quatre étapes : nettoyage en profondeur, exfoliation, drainage et raffermissement. Discret, rechargeable et facile à glisser dans un bagage cabine, il permet de maintenir sa routine soin habituelle même loin de chez soi — une attention que les peaux sensibles aux changements de climat ou d’eau apprécieront particulièrement.

IRON UP : en finir avec les vêtements froissés à l’arrivée (99.95€)

Les vêtements froissés ne sont pas inévitables en voyage ! Le IRON UP est un défroisseur vapeur vertical compact, idéal pour les voyageurs qui veulent remettre en forme une chemise ou une robe en quelques secondes, sans planche à repasser. Il se glisse facilement dans un bagage cabine et fonctionne sur tous types de tissus. Simple, rapide, efficace – exactement ce dont on a besoin loin de chez soi !

BABY PORTABLE MILK WARMER : voyager sereinement avec bébé (69.95€)

Pour les parents qui partent en vacances avec un nourrisson, le BABY PORTABLE MILK WARMER est un incontournable. Ce chauffe-lait nomade réchauffe le lait maternel ou infantile à la température idéale, réglable entre 37 °C et 50 °C, grâce à son sélecteur précis. Sa capacité de 310 ml, son isolation sous vide et ses matériaux sans BPA ni PFOA en font un produit aussi sûr que pratique – que ce soit en voiture, dans l’avion ou à l’hôtel. En trois étapes – verser, régler, servir – le biberon parfait est prêt rapidement et n’importe où.



THERA MOVE : un expresso partout, à tout moment (89,95 €)

Parce que voyager ne devrait pas nous priver d’un bon café, la THERA MOVE de CREATE est une machine à café portable qui s’emporte aussi facilement qu’une gourde. Elle est compatible à la fois avec les capsules Nespresso et le café moulu (44 mm) et délivre un vrai espresso en quelques secondes seulement grâce à ses 15 bars de pression et 150W de puissance ! Légère et compacte, elle accompagne les randonnées, les pique-niques, les trajets quotidiens et tous les voyages. Disponible en blanc cassé, noir, sage et moka, avec une option housse de transport pour les plus nomades.





BBQ COMPACT : le barbecue pour les grillades nomades (99,95 € )

En camping ou pour un pique-nique, le BBQ COMPACT de CREATE se glisse dans le coffre de la voiture et accompagne aussi bien les voyageurs itinérants que les terrasses d’appartement. Fourni avec son sac de transport, il transforme n’importe quel repas en moment convivial grâce à son système de ventilation réglable qui neutralise les fumées résiduelles et son allumage rapide, qui lui permet d’atteindre une température élevée en seulement quelques minutes.

PROJECTOR STUDIO COMPACT : se faire une toile à la belle étoile (69,95 €)

Ce petit projecteur transforme n’importe quel mur, ou plafond, en écran de cinéma allant de 30’’ à 200’’ de diagonale. Avec une définition native de 720p, une correction trapézoïdale qui offre un cadrage parfaitement proportionné, rectangulaire et aligné sur n’importe quelle surface, ainsi qu’une connexion WiFi 6 et Bluetooth, il permet de visionner des vidéos, des séries et des films depuis son smartphone en grand format et haute définition au salon, dans sa chambre sur la terrasse et même en voyage ! Car son petit gabarit de moins de 20 cm et son format réduit en font un excellent compagnon de route pour les camping-car ou la vanlife.



