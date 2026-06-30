Philips Ambilight fait entrer la coupe du monde de football dans le salon

Philips TV présente ses innovations qui refaçonnent l’expérience du divertissement à domicile. Ambilight, AmbiScape, nouvelles dalles OLED TANDEM WOLED, RGB MiniLED et traitement d’image par intelligence artificielle dessinent une nouvelle génération de téléviseurs pensée pour repousser les frontières de l’immersion.



Pour accompagner les grands rendez-vous sportifs de l’année, Philips enrichit cette expérience avec un nouveau Mode Drapeau disponible sur les téléviseurs 2025 équipés de Titan OS. D’un simple réglage, Ambilight adopte les couleurs de l’équipe soutenue. Le bleu s’intensifie, le blanc éclaire la pièce et le rouge s’embrase. Les couleurs prennent place avant le coup d’envoi, accompagnent les hymnes, vibrent à chaque action et prolongent les émotions bien après le coup de sifflet final.

Au cœur de cette expérience se trouve notamment le nouveau Philips 85PUS9000. Avec son immense diagonale de 85 pouces, son Ambilight immersif et sa compatibilité AmbiScape, il a été pensé pour devenir le point de ralliement des grands moments collectifs, qu’il s’agisse d’une finale, d’un film ou d’une soirée entre amis.

Si l’immersion commence avec Ambilight, elle se nourrit aussi d’une image toujours plus fidèle, plus lumineuse et plus spectaculaire. La marque a introduit une nouvelle génération de téléviseurs OLED reposant sur la technologie OLED TANDEM WOLED. Plus lumineuse, plus efficace et encore plus spectaculaire, cette nouvelle dalle permet d’atteindre jusqu’à 4 500 nits de luminosité tout en améliorant la restitution des contrastes et la gestion des reflets. Le nouveau Philips OLED911 illustre parfaitement cette ambition. Pensé comme une expérience home cinéma complète, il associe la nouvelle génération OLED à une barre de son Bowers & Wilkins intégrée et à un Ambilight quatre côtés capable d’envelopper le spectateur dans une bulle visuelle et sonore particulièrement immersive.



Avec Ambilight, l’image sort du cadre et investit l’espace. Les couleurs se prolongent autour du téléviseur pour transformer chaque séance de visionnage en expérience immersive. Au sommet de la gamme, le Philips OLED951 pousse encore plus loin cette recherche de réalisme. Son nouveau processeur P5 Dual AI analyse en permanence le contenu affiché afin d’optimiser les couleurs, les contrastes, la nettetaé et la fluidité image par image. Associé à un taux de rafraîchissement de 165 Hz, il offre une expérience particulièrement impressionnante aussi bien pour les contenus HDR que pour les usages gaming les plus exigeants.

Cette quête de performance se retrouve également dans la nouvelle génération RGB MiniLED inaugurée par le Philips MLED981. Avec plus de 11 000 zones de rétroéclairage indépendantes et une luminosité pouvant atteindre 4 000 nits, ce modèle ouvre une nouvelle voie pour les téléviseurs MiniLED. Les noirs gagnent en profondeur, les contrastes en précision et les scènes les plus lumineuses conservent toute leur intensité. Une approche pensée pour restituer toute la richesse des contenus HDR, des retransmissions sportives et des expériences home cinéma premium.

L’expérience joue les prolongations

Avec AmbiScape, Philips fait évoluer l’une des signatures les plus emblématiques de la marque. Cette nouvelle fonctionnalité permet de synchroniser jusqu’à quatre sources lumineuses connectées afin de prolonger les effets d’Ambilight dans toute la pièce. Compatible avec les écosystèmes Philips Hue, WiZ, Nanoleaf ou encore IKEA, AmbiScape transforme l’environnement lui-même en élément du spectacle. Un film devient plus immersif. Un jeu vidéo gagne en intensité. Une rencontre sportive semble envahir toute la pièce.

L’expérience ne se regarde plus uniquement devant soi et se vit désormais autour de soi. Cette vision s’exprime jusque dans les formats les plus spectaculaires de la gamme. Avec le nouveau Philips 100PUS9001 et sa diagonale de 100 pouces, le plus grand téléviseur Ambilight jamais proposé par la marque, Philips ne cherche plus simplement à améliorer l’image. La marque entend faire disparaître progressivement les frontières entre le contenu, la lumière et l’espace qui l’entoure, pour transformer chaque salon en véritable lieu d’expérience.

Cette nouvelle expérience ne se limite pas seulement aux modèles les plus premium. Avec le Philips OLED760, la marque entend rendre l’écosystème Ambilight et AmbiScape accessible à une gamme OLED plus large. Compatible avec cette nouvelle fonctionnalité et animé par Titan OS, il démontre que l’immersion environnementale imaginée par Philips est appelée à s’étendre à l’ensemble de la gamme.

Les téléviseurs Philips TV qui sont d’ores et déjà disponibles. Le Philips 85PUS9000 est commercialisé à partir de 481 €. Le Philips 65OLED760 est commercialisé à partir de 899,99 €