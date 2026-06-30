EDIFIER S355DB : la puissance du 2.1, sans les câbles

EDIFIER dévoile Un système audio 2.1 premium avec caisson de basses sans fil pour une installation sans contraintes & une immersion totale.

EDIFIER dévoile le S355DB, un système d’enceintes 2.1 conçu pour offrir un son puissant, détaillé et immersif tout en simplifiant l’installation. Ces enceintes sont disponibles dans les plus grandes enseignes au prix public conseillé de 369 €.

Leur principal atout réside dans son caisson de basses sans fil de 8 pouces, qui permet de profiter de basses profondes et percutantes sans avoir à relier physiquement le subwoofer aux enceintes, pour un espace de vie plus épuré et une liberté de placement optimale. Développé pour répondre aux besoins des amateurs de musique, de cinéma et de gaming, le S355DB délivre une puissance totale de 150 W RMS. Les enceintes satellites intègrent des tweeters à dôme titaneassociés à des haut-parleurs médium-grave afin d’offrir une restitution précise des voix, des instruments et des effets sonores, tandis que le caisson sans fil apporte toute l’ampleur nécessaire aux bandes-son et aux musiques les plus dynamiques.

Côté connectivité, le S355DB se montre particulièrement polyvalent avec la présence du Bluetooth 6.0, ainsi que d’entrées optique, coaxiale, RCA & HDMI eARC, permettant de connecter facilement un téléviseur, un ordinateur, une console de jeux ou encore un smartphone. Avec son design élégant mêlant finitions bois et lignes modernes, le S355DB s’intègre naturellement dans tous les intérieurs et constitue une solution audio idéale pour ceux qui recherchent à la fois performance, simplicité d’installation et confort d’utilisation.

Caractéristiques

• Puissance de sortie : 150 W RMS

• Réponse en fréquence : 44 Hz – 40 kHz

• Codecs audio : SBC, LDAC (Bluetooth 6.0)

• Connectivités : Bluetooth / HDMI eARC / optique / coaxiale / USB-C / RCA (LINE IN)

• Version Bluetooth : Bluetooth 6.0

• Certification : Hi-Res Audio & Hi-Res Audio Wireless

