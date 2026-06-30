Marshall annonce son nouveau casque Milton A.N.C avec 80 heures d’autonomie

Marshall dévoile aujourd’hui le Milton A.N.C., un nouveau casque sans fil supra-aural alliant portabilité et performances longue durée. Avec plus de 50 heures d’autonomie avec la réduction de bruit adaptative activée et 80 heures sans, le Milton A.N.C. est conçu pour dépasser les trajets quotidiens et bien plus encore.



Conçu avec une portabilité maximale, ce design robuste et pliable, conserve sa forme peu importe comment il est rangé. Ses coussinets en mousse à mémoire de forme sont conçus pour le confort et les longues sessions d’écoute. Les coupelles d’oreille carrées en TPU moulé avec surface en cuir texturé, le logo en laiton et les bras en métal revêtu par poudre confèrent une allure et un toucher premium, le tout enveloppé dans un design Marshall classique et inimitable.

Bien plus qu’une icône de design, le Milton A.N.C. (199 €) intègre des fonctionnalités intelligentes pour porter l’écoute sans interruption à un tout autre niveau. La réduction de bruit adaptative de nouvelle génération analyse l’environnement et ajuste la suppression du bruit en temps réel. Il devient ainsi facile de s’isoler des environnements bruyants et de rester plongé dans une playlist, un film ou un appel, sans distraction. Et lorsqu’il est important de laisser entrer le monde extérieur, un simple passage en mode Transparence permet d’entendre immédiatement ce qui se passe autour de soi.

« Si vous comparez le Milton A.N.C. à nos autres casques supra-auraux, comme le design apprécié du Major V, vous remarquerez quelques différences notables. Nous avons augmenté la taille des coussinets pour mieux retenir le son et améliorer l’atténuation passive du bruit. Des coussinets plus grands et une mousse à mémoire de forme plus douce rendent également le casque plus confortable à porter sur de longues périodes. Nous avons introduit un tout nouveau système de haut-parleurs réglé pour améliorer l’extension des basses et des aigus, offrant un son Hi-Res Audio dynamique avec de riches détails. De plus, 6 microphones positionnés de manière optimale pour la réduction de bruit active et les appels complètent le design acoustique pour une suppression du bruit particulièrement efficace. » déclare Nicolas Pignier Delafontaine, Senior Manager, Audio & Acoustique chez Marshall Group.

La Loudness Adaptative est une autre fonctionnalité automatisée incluse dans le Milton A.N.C. Elle ajuste subtilement la tonalité de la lecture audio en fonction du volume d’écoute et de l’environnement, de sorte que quelle que soit le volume, la qualité sonore reste riche et pleine, et que chaque détail puisse être apprécié sans réglages constants.

De plus, ces casques sont équipés du Soundstage Spatial Audio, l’algorithme de spatialisation développé en interne par Marshall. La fonctionnalité Soundstage peut être activée dans l’application pour ajouter profondeur et largeur à n’importe quelle piste stéréo, plaçant l’auditeur au cœur de l’action.





