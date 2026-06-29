Montre connectée ICE kids 4G : un premier pas vers l’autonomie

La nouvelle ICE kids 4G est une montre connectée pensée pour les enfants… et pour la tranquillité d’esprit des parents.



Bien plus qu’une montre, la ICE kids 4G devient le premier outil de communication personnel de l’enfant et offre une expérience digitale adaptée à leur âge. Conçue spécifiquement pour les enfants de 6 à 12 ans, cet objet ludique, rassurant et intuitif permet aux plus jeunes de rester en contact avec leur famille tout en découvrant progressivement leur autonomie.

Avec son design coloré, ses fonctionnalités connectées et son environnement sécurisé, la ICE kids 4G offre aux enfants une nouvelle manière de rester connectés avec leur famille.



Communiquer simplement, rester connecté

Équipée d’une connectivité 4G et d’une carte nano-SIM intégrée, la ICE kids 4G permet aux enfants de communiquer facilement avec leurs proches. Grâce à l’application parentale dédiée ICE KIDS 4G, les parents peuvent gérer les interactions et garder le contrôle des contacts. Les enfants peuvent ainsi passer et recevoir des appels vocaux ou vidéo, envoyer des messages vocaux, textes ou photos, participer à des discussions de groupe familiales. Pour garantir une utilisation totalement sécurisée, seuls les contacts approuvés par les parents peuvent communiquer avec la montre. Jusqu’à dix contacts peuvent être enregistrés.



Un lien rassurant pour les parents

La ICE kids 4G intègre plusieurs technologies de localisation permettant aux parents de savoir où se trouve la montre via l’application mobile. La position est déterminée grâce à la combinaison de GPS, réseau cellulaire et Wi-Fi, offrant une localisation fiable dans la plupart des environnements. L’application permet notamment de visualiser la position de la montre, de consulter l’historique des déplacements, d’activer un suivi en temps réel en cas de besoin et de définir plusieurs zones de sécurité (maison, école, activités…). Les parents reçoivent une notification lorsque la montre entre ou sort de ces zones prédéfinies. En cas d’urgence, le bouton SOS sur le côté de la montre peut être déclenché et permettra alors d’alerter immédiatement le contact principal.



Cette montre garantit un environnement sûr : il n’y a aucun accès libre à Internet, aucun réseau social et aucune installation d’applications externes possible. La communication et les fonctionnalités sont strictement encadrées par l’application parentale. Un mode École permet également de limiter les interactions pendant les heures de classe, tout en laissant les fonctions essentielles comme le bouton SOS actives.



Au-delà de la communication, la ICE kids 4G propose également une série de fonctionnalités conçues pour accompagner le quotidien des enfants.

La montre intègre notamment :

• Un appareil photo 5 MP avec galerie

• Des histoires générées par IA selon différents thèmes

• Un podomètre et un suivi de la distance parcourue

• 4 jeux intégrés

• La météo

• Une lampe torche

• Une calculatrice

• Un chronomètre et des alarmes

• Plusieurs cadrans personnalisables

Les enfants peuvent également régler la luminosité, la langue et les sons selon leurs préférences. La montre est disponible en plusieurs langues, dont le français, l’anglais, le néerlandais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le polonais et le portugais.