Photovoltaïque : Jackery dévoile son nouveau système de gestion intelligent de l’énergie domestique

Jackery, spécialiste de l’énergie personnelle, batteries et panneaux solaires, a présenté en avant-première Jackery Ark, son système de gestion de l’énergie domestique (HEMS) basé sur l’intelligence artificielle, à l’occasion des salons The Smarter E Europe 2026 et InterSolar.



La plateforme d’intelligence artificielle Jackery Ark est conçue pour centraliser la gestion de l’énergie de l’ensemble du foyer. Ce lancement marque une nouvelle étape importante dans l’évolution de l’entreprise, qui passe du statut de fournisseur leader de solutions d’alimentation portables à celui d’acteur des systèmes énergétiques domestiques connectés.

Jackery Ark analyse en continu et en temps réel la production d’énergie solaire, la consommation électrique des ménages, les prévisions météorologiques, l’état des batteries et les tarifs d’électricité en constante évolution. À partir de ces données, le système élabore des stratégies énergétiques personnalisées qui contribuent à optimiser les flux d’énergie, à réduire les coûts et à améliorer la transparence pour les propriétaires.

Contrairement aux systèmes de gestion de l’énergie classiques qui automatisent principalement les processus de charge et de décharge, Jackery Ark agit comme un gestionnaire d’énergie intelligent. Ses trois modes de fonctionnement IA flexibles permettent aux utilisateurs de prioriser différents objectifs, de la maximisation des économies à l’augmentation de l’autonomie énergétique. Le système fournit également des informations claires sur les raisons des recommandations formulées ou des ajustements des flux d’énergie, tout en permettant aux utilisateurs d’intervenir à tout moment et de conserver un contrôle total sur leur configuration énergétique.



Grâce à une application centralisée, Jackery Ark permet une coordination intelligente de l’ensemble de l’écosystème énergétique domestique, avec un suivi transparent de la production, du stockage et de la consommation d’énergie de l’ensemble du foyer. Au-delà de la connexion des systèmes de stockage d’énergie, des installations solaires et des appareils électroménagers, l’EMS repose sur une architecture ouverte et évolutive. Il prend en charge l’intégration de dispositifs supplémentaires, d’applications tierces et de futurs services énergétiques, permettant ainsi à la gestion de l’énergie de passer du contrôle de composants individuels à une vision d’ensemble.

La plateforme est conçue pour maintenir ses fonctionnalités essentielles même en cas de connexion internet limitée et offre une alimentation de secours fiable, garantissant ainsi l’approvisionnement en électricité des foyers lors des coupures de courant et autres situations critiques.