« Notre expertise technique ne peut pas être répliquée du jour au lendemain » – pourquoi le PDG de Samsung n’a pas peur d’un iPhone pliable

Questions-réponses exclusives : TM Roh s’exprime sur notre avenir avec l’IA, le coût croissant de l’électronique grand public et une concurrence saine.



Il ne s’était écoulé qu’une journée depuis que TM Roh, PDG et responsable des appareils mobiles de Samsung, avait annoncé au monde la nouvelle gamme de téléphones pliables de l’entreprise, lorsque Stuff a obtenu l’opportunité exclusive de discuter (entre autres choses) de l’essor de Galaxy AI, de la hausse du coût des composants et de l’avenir des technologies portables (wearables). Mais il a été le plus rapide à dire que Samsung ne se sentait aucunement menacé par l’arrivée imminente d’Apple dans cette catégorie.

Stuff Magazine était l’un des rares médias présents lors de la session exclusive de questions-réponses avec Roh (réalisée via un interprète) à la suite de l’événement Unpacked de Samsung à Londres, principalement axé sur l’intelligence artificielle. Certaines de ses réponses ont été fournies après coup par un représentant des relations publiques.

« Samsung accueille favorablement l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché (du pliable), mais notre expertise technique et nos connaissances – qui se sont accumulées au cours des sept dernières années – ne peuvent pas être répliquées du jour au lendemain », a déclaré TM Roh dans le cadre de sa déclaration d’ouverture. « À mesure que le marché devient plus concurrentiel, nous garderons une longueur d’avance et continuerons de fixer la norme. »

Les chiffres de précommandes records pour le Galaxy Z Fold8 de la taille d’un passeport donnaient de bonnes raisons au grand patron de Samsung de se montrer très confiant – tout comme le fait que la division Écran (Display) de sa firme serait celle qui fournit à Apple les panneaux OLED flexibles pour l’iPhone Ultra selon les rumeurs persistantes. Et n’oublions pas que les Galaxy Z Fold8 Ultra et Galaxy Z Flip8 sont des appareils de huitième génération qui ont presque totalement corrigé les défauts des premières tentatives.

TM Roh n’a pas souhaité commenter directement les autres entreprises lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’entrée attendue d’OpenAI sur le marché du matériel, mais il ne s’inquiète pas non plus d’une plus grande concurrence dans ce domaine.

« Nous pensons que l’arrivée de ces nouveaux acteurs pourrait apporter plus de valeur aux utilisateurs, compte tenu de toutes les nouvelles possibilités, expériences et innovations que nous avons vues jusqu’à présent portées par l’IA. Avec cette concurrence saine, nous verrons davantage de contributions en ce qui concerne le développement technologique. »

« La stratégie de Samsung continuera de s’appuyer sur nos forces en ce qui concerne la meilleure compréhension de la technologie et des utilisateurs, soutenue par la vaste gamme de catégories de produits dont nous disposons, allant des téléphones mobiles et appareils portables jusqu’aux appareils électroménagers et téléviseurs. C’est ainsi que nous continuerons à fournir une valeur ajoutée supérieure à nos consommateurs, et cela façonnera également nos futures avancées en matière d’IA ainsi que de produits et services technologiques. »

Avec une fonctionnalité Galaxy AI qui doit toucher 800 millions de personnes d’ici la fin de l’année 2026, il était intéressant d’entendre que le traitement sur l’appareil et les algorithmes optimisés sont les principaux moyens pour Samsung de lutter contre les demandes d’énergie de plus en plus élevées des centres de données et leur consommation massive d’eau. « Notre objectif est de veiller à ce que les utilisateurs puissent profiter de manière fluide de l’expérience IA ultime, tout en restant pleinement engagés en faveur d’innovations technologiques qui priorisent l’efficacité énergétique. »

« Réduire les émissions de carbone de Galaxy AI grâce à l’innovation s’aligne avec notre engagement à garantir que tous les utilisateurs bénéficient de la meilleure expérience d’IA possible, tout en étant responsables sur le plan environnemental. »

Facturer les clients pour utiliser Galaxy AI reste sur la table, mais apparemment uniquement pour des services futurs. « Les fonctionnalités clés de Galaxy AI de Samsung resteront gratuites. À mesure que les capacités d’IA continuent d’évoluer, certaines fonctionnalités avancées ou de nouveaux services pourraient être proposés sous forme d’options payantes ou de services séparés à l’avenir. »

Ces nouvelles capacités pourraient être celles intégrées aux lunettes intelligentes présentées sur scène lors de l’Unpacked, ou aux appareils portables comme un successeur de la Galaxy Watch Ultra2 également lancée lors de l’événement – mais Roh ne pense pas que votre smartphone sera remplacé de sitôt.

« Je pense que nos appareils mobiles serviront de produit central et fondamental de cette nouvelle ère de l’IA, a-t-il expliqué. Un appareil mobile est le mieux positionné pour offrir ces bénéfices de l’IA mobile parce qu’il est toujours allumé ; les appareils mobiles viennent avec de nombreux capteurs qui perçoivent votre environnement ; les appareils mobiles ont de multiples applications mobiles qui peuvent recevoir des instructions des utilisateurs. »

TM Roh voit l’effet de l’IA sur le prix de l’électronique grand public comme « un défi à l’échelle de toute l’industrie affectant l’ensemble du secteur technologique, et pas seulement Samsung », mais « nous restons engagés à fournir la meilleure expérience utilisateur possible grâce à une innovation, une recherche et des progrès technologiques continus. »

Il a souligné les améliorations matérielles générationnelles, citant la batterie de 5000 mAh du Z Fold8 Ultra, la technologie d’affichage Flex Titanium et le nouveau capteur ultra-grand-angle de 50 MP comme preuves que l’entreprise continue de « prioriser une valeur utilisateur significative et la satisfaction client », ce qui, selon lui, va « accélérer, plutôt que freiner, la croissance du marché du pliable. »

Enfin, le récent boom de popularité de la Corée du Sud, dans la musique, la télévision, la nourriture et plus encore, a-t-il bénéficié à Samsung ? Apparemment non. « Samsung a commencé comme une entreprise basée en Corée. Cependant, nous avons désormais une présence opérationnelle mondiale beaucoup plus vaste, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Samsung s’est continuellement engagé à améliorer et approfondir la compréhension de nos clients mondiaux, en accordant une attention particulière aux attentes et aux exigences des clients mondiaux, et en fournissant ainsi des expériences pour nos utilisateurs propulsées par notre innovation technologique. C’est ce qui définit véritablement la stratégie et la direction de Samsung, et je pense que c’est ce qui contribue le plus à l’ensemble de nos activités. »