Intersolar 2026 : Zendure présente ZEN+ HOME, l’écosystème énergétique intelligent du foyer de demain

L’avenir commence chez vous : Zendure dévoile son écosystème énergétique domestique intelligent ZEN + HOME à Intersolar 2026.



Zendure présente ZEN+ HOME, un nouvel écosystème ouvert pour optimiser l’énergie résidentielle au-delà du simple stockage

Munich, Allemagne, le 22 juin 2026 – Zendure, pionnier mondial des systèmes Plug-in HEMS, dévoile à Intersolar 2026 (stand C1.280) sa nouvelle vision de l’énergie domestique avec ZEN+ HOME. Sous le thème « L’avenir commence chez vous », la marque présente un écosystème complet associant intelligence artificielle, gestion intelligente de l’énergie et solutions de stockage flexibles afin d’aider les foyers à devenir acteurs de leur consommation énergétique.

Au-delà d’une simple gamme de produits, ZEN+ HOME propose une approche globale de l’énergie résidentielle en intégrant production, stockage, consommation et optimisation au sein d’une plateforme intelligente. Cette vision d’un écosystème ouvert illustre l’évolution du marché vers des solutions capables de gérer l’ensemble des usages énergétiques du foyer.





Une nouvelle génération de Plug-in HEMS

Au cœur de ZEN+ HOME se trouve ZENKI, l’agent énergétique basé sur l’intelligence artificielle de Zendure, développé avec le modèle propriétaire ZenPulse. En analysant en continu la production solaire, la consommation du foyer et les prix dynamiques de l’électricité, ZENKI anticipe les besoins énergétiques sur 24 heures et génère automatiquement une stratégie optimisée.

De la gestion intelligente de la recharge à la programmation du stockage, jusqu’à la protection automatique en cas de coupure, ZENKI optimise les flux énergétiques en temps réel pour aider les utilisateurs à réduire leurs coûts, améliorer leur résilience et renforcer leur indépendance énergétique.



Le centre de l’écosystème ZEN+ HOME repose sur Zendure PowerHub, une plateforme de coordination énergétique qui connecte production solaire, stockage, réseau électrique, bornes de recharge pour véhicules électriques, pompes à chaleur et appareils connectés.

Associé à la gamme SolarFlow Mix Series, PowerHub permet une gestion énergétique complète du logement. À Intersolar Europe, Zendure présentera notamment :

• SolarFlow 4000 Mix Series : une solution de stockage domestique tout-en-un bidirectionnelle de 4000 W pilotée par IA, intégrant solutions solaires de balcon, installations photovoltaïques en toiture et usages mobiles dans un écosystème évolutif.

• SolarFlow 3000 Mix AC+ : une solution plug-and-play optimisée pour le solaire en toiture avec stockage d’énergie.

• SolarFlow 2400 Series : une plateforme hybride bidirectionnelle de 2400 W pilotée par IA, conçue pour optimiser l’autoconsommation énergétique.

Une énergie flexible grâce aux tarifs dynamiques

Alors que la France se prépare aux prochaines évolutions tarifaires de l’électricité pour les particuliers et le stockage dans le cadre du TURPE 7, prévues en août, la hausse et la complexification des tarifs incitent de plus en plus de foyers à optimiser leur consommation et à maximiser leur propre production d’énergie.



Dans ce contexte, les solutions de stockage solaire plug-and-play ne sont plus réservées à un marché de niche : les consommateurs recherchent désormais davantage d’autonomie énergétique et une meilleure rentabilité sur le long terme. Pour accompagner cette évolution, Zendure s’est associé à Sobry, un opérateur français spécialisé dans les tarifs dynamiques de l’électricité, et prépare également le lancement de son service ZenWave en France.



Grâce aux tarifs dynamiques proposés par Sobry, ZENKI bénéficie d’un accès en temps réel aux prix du marché de l’électricité. Le système peut ainsi optimiser automatiquement les moments où l’énergie est stockée, consommée ou prélevée sur le réseau. En s’adaptant intelligemment aux fluctuations du marché et aux besoins énergétiques du foyer, les utilisateurs peuvent réduire leurs coûts d’électricité tout en améliorant leur gestion de l’énergie, sans effort supplémentaire. Grâce à cette intégration, ZEN+HOME permettra aux ménages de synchroniser leur système énergétique avec les prix de l’électricité en temps réel, transformant ainsi les défis liés au TURPE 7 en opportunités d’efficacité et d’économies accrues.



Basé sur une architecture HEMS 2.0, ZEN+ HOME combine intelligence cloud et contrôle local. Même en cas d’interruption internet, les fonctions essentielles continuent de fonctionner. PowerHub assure également une alimentation de secours de niveau UPS en 10 ms ainsi qu’une capacité de redémarrage autonome.

L’écosystème prend en charge les standards EEBus et OCPP ainsi que des plateformes comme Home Assistant, ioBroker et Homey, garantissant une large compatibilité avec les environnements énergétiques actuels et futurs.



Grâce à l’intégration de capteurs et contrôleurs Shelly, ZEN+ HOME permet également d’optimiser l’utilisation de l’énergie solaire excédentaire ou de l’électricité à tarif réduit pour les systèmes de chauffage et les pompes à chaleur. La solution est compatible avec plus de 5 000 modèles de pompes à chaleur de marques telles que Bosch, Viessmann, Vaillant et Stiebel Eltron. Zendure étend également l’écosystème ZEN+ à la mobilité durable avec Zendure Cargo et ses solutions de recharge pour véhicules électriques intégrées à HEMS 2.0.



