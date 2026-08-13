MOVA P70 Pro Ultra, le robot qui transforme le ménage en simple formalité

Avec une aspiration impressionnante, un lavage intelligent et une station quasiment autonome, le P70 Pro Ultra ne se contente pas de nettoyer votre intérieur. Il vous fait presque oublier qu’il existe.

Il y a encore quelques années, les robots aspirateurs étaient surtout de précieux assistants. Ils ramassaient la poussière, évitaient les meubles tant bien que mal et obligeaient régulièrement leurs propriétaires à reprendre le balai derrière eux. Les dernières générations ont changé la donne. Désormais, elles promettent un nettoyage complet, capable de remplacer presque entièrement l’entretien quotidien d’un logement. Le MOVA P70 Pro Ultra fait partie de cette nouvelle génération… et il ne manque pas d’arguments.

Derrière cette marque encore jeune se cache tout le savoir-faire technologique de Dreame, dont MOVA reprend une grande partie des innovations en les rendant plus accessibles. Le résultat est un robot qui vise clairement les familles, les propriétaires d’animaux et tous ceux qui souhaitent automatiser le nettoyage sans forcément investir dans les modèles les plus exclusifs du marché.

Dès la sortie du carton, le P70 Pro Ultra inspire confiance. Le robot affiche une finition particulièrement soignée et paraît plus robuste que de nombreux concurrents de sa catégorie. Sa station d’accueil, en revanche, annonce immédiatement la couleur. Imposante, elle demande un véritable espace dédié, mais cette générosité s’explique rapidement : elle lave les serpillières à haute température, les sèche automatiquement, vide le bac à poussière et prépare le robot pour son prochain passage sans quasiment aucune intervention.

Une fois installé, tout devient étonnamment simple. L’application MOVAhome guide efficacement la configuration et la première cartographie se déroule avec une rapidité remarquable. Grâce à son système laser, sa caméra HD et ses capteurs assistés par intelligence artificielle, le robot construit en quelques minutes une carte très précise du logement. Les pièces sont parfaitement identifiées, les meubles correctement contournés et les obstacles analysés avec beaucoup de finesse.

C’est surtout cette intelligence de navigation qui marque les esprits. Le P70 Pro Ultra ne se contente pas d’éviter les objets : il semble véritablement comprendre son environnement. Les pieds de chaise, les jouets oubliés, les câbles ou les chaussures sont détectés avec une grande précision et le robot adapte naturellement sa trajectoire sans perdre de temps. Même les passages délicats ou les seuils de porte sont franchis avec une facilité étonnante, jusqu’à quatre centimètres de hauteur.

Mais un robot aspirateur se juge avant tout sur ses performances. Avec une puissance d’aspiration annoncée de 32 000 Pa, le P70 Pro Ultra fait partie des modèles les plus puissants actuellement disponibles. Cette réserve de puissance se traduit concrètement par un excellent ramassage des poussières fines, des miettes et surtout des poils d’animaux, y compris sur les tapis. La brosse anti-emmêlement limite efficacement les cheveux enroulés autour du rouleau, réduisant considérablement les opérations de nettoyage manuel.

Le lavage suit la même logique. Les deux serpillières rotatives exercent une pression constante sur le sol et s’étendent automatiquement pour venir nettoyer au plus près des plinthes et dans les angles, là où de nombreux robots laissent encore quelques centimètres oubliés. Dans une cuisine ou une salle de bains, cette différence devient rapidement visible.

Les tapis sont automatiquement détectés et les serpillières se relèvent instantanément pour éviter toute humidité sur les fibres. L’aspiration augmente alors automatiquement afin d’extraire un maximum de poussière sans intervention de l’utilisateur. Une transition totalement transparente qui participe à cette impression générale de produit particulièrement abouti.

Au quotidien, c’est probablement cette discrétion qui impressionne le plus. Le robot travaille de manière méthodique, retourne seul à sa station lorsque cela est nécessaire puis reprend exactement là où il s’était arrêté. Pendant ce temps, la station nettoie les serpillières à 100 °C, les sèche à air chaud et vide automatiquement le bac à poussière. L’entretien se résume finalement à remplir le réservoir d’eau propre et à vider celui des eaux usées de temps à autre.

Tout n’est cependant pas parfait. La puissance importante du moteur se traduit logiquement par un niveau sonore un peu plus élevé que certains modèles moins performants. La station demande également un espace conséquent, ce qui pourra compliquer son intégration dans un petit appartement. Enfin, les utilisateurs peu familiers avec les objets connectés devront probablement consacrer quelques minutes supplémentaires à la découverte de l’application, même si celle-ci reste globalement intuitive.

Ces quelques réserves paraissent toutefois bien modestes face aux prestations offertes. Le P70 Pro Ultra donne surtout l’impression d’avoir trouvé le bon équilibre entre performances, automatisation et simplicité d’utilisation. Il ne cherche pas à impressionner uniquement par des chiffres spectaculaires, mais par une expérience qui fonctionne réellement au quotidien. On finit rapidement par lui faire confiance, jusqu’à oublier complètement les corvées de nettoyage.

Pour les grandes surfaces, les foyers avec enfants ou animaux, ou simplement ceux qui souhaitent déléguer l’entretien de leur intérieur sans compromis sur le résultat, le P70 Pro Ultra s’impose comme l’une des propositions les plus convaincantes de sa catégorie. MOVA confirme ainsi qu’il ne s’agit plus seulement d’une alternative aux grandes marques historiques, mais bien d’un constructeur capable de rivaliser avec les meilleures références du marché.