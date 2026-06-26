Even Realities veut faire disparaître la technologie de votre quotidien

Le pionnier de la « Quiet Tech » (technologie silencieuse) inaugure une nouvelle génération de technologies axées sur l’humain et le design, qui se fondent dans la vie quotidienne pour améliorer, en toute conscience, notre façon de voir, de bouger et de nous connecter.

Avec la G2 et la R1, Even Realities prend position contre la technologie qui accapare l’attention et détourne de la vraie vie. Dans un monde où les appareils rivalisent pour capter votre regard, les Even G2 et R1 travaillent discrètement en arrière-plan pour amplifier ce qui compte vraiment : la clarté, la présence et la connexion. C’est une innovation d’un autre genre, qui s’efface au fil de votre journée pour vous laisser le contrôle.

« La technologie ne devrait pas se battre pour obtenir votre attention, elle devrait la libérer », a déclaré Will Wang, fondateur et PDG d’Even Realities. « Avec la G2 et la R1, nous avons créé des appareils qui se fondent dans votre vie quotidienne, tout en offrant l’intelligence la plus avancée jamais vue dans le secteur. ». Les lunettes connectées à affichage Even G2 (699 €) et la bague connectée Even R1 (269 €)

S’appuyant sur ces fondations, l’Even G2 pousse l’expérience des lunettes connectées plus loin que jamais, en introduisant une optique nouvellement perfectionnée, un confort accru pour un usage quotidien et des capacités d’IA inédites dans l’industrie qui redéfinissent l’intelligence portable (wearable). Associées à la bague connectée Even R1, qui offre un contrôle intuitif et des données de santé en continu, ces deux nouveautés s’affirment comme une démonstration claire de la manière dont la technologie doit accompagner la vie moderne.

Disponibles en silhouettes panto (ovale) et rectangulaires, et en finitions grise, marron ou verte, les lunettes proposent également des clips solaires en option pour plus de polyvalence. Les fonctionnalités de l’Even G2 ont été pensées et conçues autour de cas d’usage de la vie réelle. « Tout ce qui est réalisable n’est pas forcément nécessaire », poursuit Will Wang. « Nous voulions intégrer dans l’Even G2 une série de fonctionnalités capables de rendre le quotidien des personnes actives meilleur, et non plus chargé. »

Parmi les nouveautés marquantes figure Conversate, conçue pour enrichir les conversations du monde réel, en temps réel, grâce à des suggestions subtiles, des explications et des questions de suivi. Les autres points forts incluent des améliorations de fonctionnalités très appréciées, notamment Teleprompt (téléprompteur), Translate (traduction dans 29 langues et plus à venir), Navigate (navigation), Dashboard & Quicklist (tableau de bord et liste rapide) et Even AI.

La bague connectée Even R1 introduit une nouvelle forme d’interaction avec les technologies portables. Fabriquée en céramique de zircone et en acier inoxydable de qualité médicale, elle fait office de contrôleur discret pour les lunettes connectées Even G2 tout en veillant sur la santé et la productivité au quotidien. Grâce à des gestes subtils, les utilisateurs peuvent naviguer dans les contenus, faire défiler des notes ou gérer des rendez-vous, en restant concentrés sur l’instant présent, et non sur la technologie.

seront disponibles dans le monde entier à partir du 12 novembre 2025 sur EvenRealities.com. Pendant une période de lancement, les personnes qui achèteront des lunettes connectées G2 sans correction recevront la bague Even R1 ainsi que d’autres accessoires à -50 %. Plus tard cette année, Even Hub sera lancé comme un nouvel espace permettant aux développeurs indépendants de concevoir et de partager de nouvelles fonctionnalités pour les Even G1 et G2 — élargissant ainsi la plateforme grâce à la créativité de la communauté. Restez à l’écoute pour plus de détails.