Nothing dévoile le design du Phone (4b)

La société technologique londonienne Nothing dévoile aujourd’hui le design du Phone (4b), le premier smartphone d’une toute nouvelle gamme conçue pour offrir l’expérience complète des smartphones Nothing à une nouvelle génération d’utilisateurs.

Le Phone (4b) allie le design monocoque raffiné du Phone (4a) Pro à la Glyph Bar expressive introduite sur le Phone (4a), créant ainsi un smartphone à la fois familier et résolument nouveau. Son design distille l’esthétique transparente caractéristique de Nothing en une expression plus jeune, avec des éléments internes soigneusement agencés, une finition transparente d’une clarté cristalline et une forme homogène qui s’étend sans transition de la face arrière au cadre.

Conçu pour une nouvelle génération d’utilisateurs, le Phone (4b) allie une personnalité affirmée à une grande praticité au quotidien. Son design épuré et minimaliste s’accompagne d’une durabilité renforcée, d’une résistance structurelle améliorée et d’une finition douce et agréable au toucher, conçue pour offrir un confort optimal tout au long de la journée. Le Phone (4b) sera lancé mardi 7 juillet à 12h30.









