Google cache un appareil Pixel ou Fitbit mystère aux yeux de tous, mais pourquoi n’en dit-il rien ?

Une Pixel Watch A-Series ? Un Fitbit Charge 7 ? Un produit cool dont nous n’avons même pas encore connaissance ? Quel EST cet appareil connecté mystérieux de Google ?



Les visuels promotionnels des derniers appareils Made by Google réservent une surprise : un bracelet connecté ou une montre intelligente mystère que Google n’a pas encore officiellement annoncé. Posé là, aux côtés de la gamme Pixel 11, de la Pixel Watch 5, d’un nouveau coloris pour les Pixel Buds Pro 2 ainsi que d’une série de bracelets et de coques, se trouve un appareil porté au poignet dont l’écran est directement intégré au bracelet.

Google ne l’a pas annoncé, mais des fans attentifs sur Reddit ont repéré cet appareil mystérieux au milieu du matériel marketing et ont tenté de déterminer ce de quoi il s’agit. Certains utilisateurs de Reddit pensent qu’il pourrait s’agir d’un modèle Pixel Watch A-Series, car il semble exécuter une interface utilisateur similaire à celle de la Pixel Watch, basée sur Wear OS. D’autres estiment qu’il pourrait s’agir d’un Fitbit Charge 7, la gamme n’ayant pas été mise à jour depuis trois ans. Et l’interface ne serait pas Wear OS, mais simplement un cadran rappelant celui de la Pixel Watch.

L’argument contre cette théorie ? Pourquoi ne serait-il promu qu’aux côtés d’appareils Pixel ? Et s’il inclut également la marque Fitbit, le modèle sans écran Fitbit Air ne devrait-il pas figurer là lui aussi ? « J’aime bien, peu importe ce que c’est », a ajouté un utilisateur, une remarque assez juste au vu du manque de consensus chez les redditeurs et du silence absolu de Google. Il semble bien que Google prévoie d’ajouter prochainement une nouveauté à son catalogue, mais il est plutôt curieux que l’entreprise ait choisi de ne pas révéler cet appareil lors de l’événement du 12 août, qui s’est déroulé il y a moins d’une semaine.