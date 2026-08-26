Apple prévoit de dévoiler de nouveaux AirPods cette année, mais les améliorations restent un mystère total

Les AirPods 5 pourraient être cette rare surprise où l’on ne sait absolument pas à quoi s’attendre de la part d’un nouveau produit Apple. Quel mystère…



Bien que la mise à jour des AirPods Pro 4 – censée intégrer des caméras – ne soit pas attendue avant 2027, Apple pourrait tout de même avoir de nouveaux AirPods à nous présenter dans un avenir très proche. D’après le célèbre observateur d’Apple, Mark Gurman de Bloomberg (particulièrement sollicité à cette période de l’année), Apple prévoit d’actualiser ses AirPods classiques en 2026. Pour rappel, les AirPods 4 actuels sont proposés en deux déclinaisons : la version standard et une version plus avancée dotée de la réduction active du bruit (ANC).La dernière mise à jour apportée par Apple aux AirPods non-Pro remonte à septembre 2024, ils sont donc dans les temps pour une nouvelle version. Le rapport de Bloomberg fait suite à la découverte de références aux AirPods 5 dans la version Release Candidate de macOS 26.7. Cependant, ni cette fuite ni le rapport n’ont donné d’indication sur la façon dont Apple compte améliorer la génération précédente.



Les AirPods 4 avaient été les premiers à apporter des fonctionnalités de type « Pro » à la gamme d’origine. Leur design affiné s’inspirait d’ailleurs davantage des modèles Pro, délaissant le look d’embout de brosse à dents des débuts. En plus de l’ANC – jusqu’alors réservée aux AirPods Pro -, les AirPods 4 intégraient un mode Transparence pour laisser passer le bruit ambiant. Leur boîtier apportait la recharge sans fil ainsi qu’un haut-parleur pour émettre un signal sonore lors des recherches via l’application Localiser.

Comment Apple peut-il améliorer les AirPods 4 ? Il doit bien y avoir une nouveauté, non ? Sans cela, une mise à jour ne se justifierait pas ! Nous avons hâte de le découvrir lorsqu’Apple officialisera cette annonce, peut-être dès la conférence de lancement des nouveaux iPhone d’ici deux ou trois semaines.