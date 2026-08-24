La nouvelle Fifty Fathoms Bathyscaphe de Blancpain revisite une plongeuse vintage des années 1960

Pour marquer les 70 ans de la Bathyscaphe, Blancpain ressuscite une montre de plongée de 1968, dotée d’un superbe design vintage.

Blancpain vient de sortir la Fifty Fathoms Bathyscaphe la réédition de l’une de ses références les plus emblématiques, un modèle de 1968, de façon presque identique à l’originale. Elle n’est produite qu’à 300 exemplaires. La Bathyscaphe a toujours vécu dans l’ombre de sa grande sœur, la Fifty Fathoms. Cette dernière était conçue pour les plongeurs militaires et professionnels. La Bathyscaphe était sa cousine « civile » : plus petite, plus élégante et pensée pour les amateurs de plongée de loisir. C’est exactement cet esprit que cette nouvelle montre de plongée parvient à capturer.

Des dimensions et des détails vintage

Elle affiche une largeur de 37,40 mm et une épaisseur de 12,30 mm, ce qui peut sembler petit selon les standards modernes des montres de plongée, mais constitue à mon sens la taille parfaite (très proche d’une Tudor Black Bay 54). C’est ce qu’on appelle une montre de type « skin diver », conçue pour être portée au quotidien plutôt que pour explorer de grandes profondeurs.

• Le cadran : Présente une finition gris météore soleil, associée à une lunette en acier dotée d’un insert en céramique. Les chiffres sont laqués, remplaçant l’hésalite d’époque.

• Aiguilles et index : Les aiguilles bâtons et les index comportent du Super-LumiNova aux tons vintage, offrant à l’ensemble du cadran un éclat chaud et patiné.

Le rendu est fantastique : on pourrait sincèrement la confondre avec un modèle vintage conservé dans son état d’origine (New Old Stock).

À l’intérieur bat le Calibre 1150 manufacture de Blancpain, un mouvement automatique offrant une réserve de marche de 100 heures (environ quatre jours, ce qui est très pratique si vous alternez entre plusieurs montres). Il intègre également un spiral en silicium, le rendant bien mieux immunisé contre les champs magnétiques que ne l’était le modèle d’origine.

Il y a toutefois une différence majeure par rapport à la pièce de 1968 : le fond du boîtier. L’original était plein, tandis que celui-ci est en verre saphir transparent, permettant d’admirer le mouvement en action et sa masse oscillante en or 18 carats inspirée du rotor de la Fifty Fathoms d’époque. C’est une petite concession aux goûts modernes.



Fiche technique et prix

• Étanchéité : 30 bar (300 mètres), conforme au reste de la famille Fifty Fathoms.

• Présentation : Chaque exemplaire est numéroté individuellement et livré dans une mallette étanche style Peli case.

• Bracelet : Bracelet en cuir de veau chocolat cousu main avec boucle ardhillon.

• Prix : 16250 € (réf. 5903-1110-63A).