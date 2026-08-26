Apple accorde au Mac mini une mise à jour clé : voici ce qui a changé

Aucune amélioration ne peut masquer la forte hausse de prix du plus petit ordinateur de bureau d’Apple.

Apple a eu du mal à répondre à la demande pour certains de ses Mac les plus abordables au cours des derniers mois, en raison des hausses générales de prix. Le fabricant de Mac a augmenté ses tarifs de manière globale, et un nouveau Mac mini vient d’être lancé plus tôt que ce à quoi nous nous attendions.

Bien que le Mac mini ait bénéficié d’améliorations significatives sous la forme des puces M5 Pro et M6 – qu’on n’attendait pas avant octobre ou novembre -, il y a un gros problème : le prix. Le Mac mini avec puce M6 commence désormais à 1049 €. La version équipée de la puce M5 Pro grimpe à 1999 €, soit également une hausse d’environ 300 € par rapport au modèle M4 Pro précédent. Aïe.



Certes, ces nouveaux modèles sont plus performants, mais cette hausse de prix de 50 % reste le point marquant.

Selon les chiffres avancés par Apple concernant les performances, le modèle équipé de la puce M6 offre :

• Un processeur (CPU) 40 % plus rapide

• Des performances en IA 4 fois plus rapides

• Des graphismes et un stockage 2 fois plus rapides par rapport au modèle M4

La puce M6 embarque 12 cœurs, soit deux de plus que la M4. Les deux modèles de Mac mini intègrent également le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. « Le Mac mini a toujours été notre Mac le plus polyvalent. Qu’il soit utilisé comme ordinateur familial, au cœur d’un studio professionnel ou comme appareil [d’IA] fonctionnant en continu, c’est le petit Mac capable de tout faire », déclare Johny Srouji, responsable du matériel chez Apple. « Nous avons hâte de découvrir toutes les façons incroyables dont les gens vont l’utiliser. »





Heureusement, le Mac mini n’entérine plus l’idée que 8 Go de RAM suffisent : il est livré avec 16 Go en standard (configurable jusqu’à 32 Go). La version équipée du M5 Pro prend en charge jusqu’à 64 Go. Il faut également s’attendre à l’arrivée d’un iMac M6 dans les prochaines semaines. Vous pouvez précommander le Mac mini dès aujourd’hui, mais les livraisons ne débuteront que le 22 septembre.