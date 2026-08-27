Le prochain événement iPhone d’Apple est officiel : voici quand l’iPhone pliable va débarquer

L’événement Apple de septembre est désormais daté – attendez-vous également à de nouveaux iPhone, Apple Watch et AirPods.



Les sorties de smartphones Apple à venir sont toujours très attendues, et la série des iPhone 18 ne fera pas exception. Oui, il est enfin temps pour l’iPhone pliable d’apparaître, aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max. La grande rumeur est que l’iPhone 18 standard serait retardé au printemps, pour un lancement potentiel aux côtés de l’iPhone 18e.

Le mercredi 9 septembre, Apple organisera son événement baptisé “Surprise and shine” (oui, c’est le slogan). Bien que le géant de la tech n’ait pas explicitement confirmé que c’est là que les nouveaux iPhone seront lancés, l’événement de septembre d’Apple dévoile toujours des téléphones – nous pouvons donc être certains que ce sera à nouveau le cas. L’événement a lieu un jour plus tard que ce à quoi nous nous attendions, un mercredi et non un mardi.

La conférence débutera à 19 h heure de Paris et sera disponible en streaming sur YouTube ainsi que sur l’application Apple TV. Un événement en présentiel aura lieu pour la presse invitée et d’autres invités. À quoi pouvons-nous nous attendre cette fois-ci ? Comme nous l’avons mentionné plus tôt, plusieurs rapports suggèrent qu’Apple cherche à briser son cycle annuel habituel de lancement d’iPhone, alors que le développement de l’industrie des smartphones ralentit. Les rumeurs indiquent que l’iPhone 18 standard serait lancé au printemps 2027, aux côtés de l’iPhone 18e.

Il s’agit donc d’une gamme uniquement haut de gamme cette année, avec l’iPhone 18 Pro et le Pro Max en septembre, accompagnés d’un iPhone pliable appelé iPhone Fold ou iPhone Ultra. Il y a désormais trop d’indices pour que cela n’arrive pas. L’iPhone pliable fait l’objet de rumeurs depuis longtemps et représenterait une grande rupture pour Apple. Cependant, il n’y a pas de fumée sans feu.



Nous nous attendons également à ce que de nouveaux AirPods soient révélés – potentiellement équipés de caméras pour qu’ils puissent « voir » les objets et être utilisés avec la version remaniée de l’assistant Siri. Comme d’habitude, nous aurons droit au renouvellement de l’Apple Watch lors de l’événement. Cela signifie au minimum une Apple Watch Series 12 et une Apple Watch Ultra 4. L’annonce de l’Ultra 4 devrait se concentrer sur l’autonomie de la batterie, et le fitness sera comme d’habitude au cœur des présentations pour les deux montres. La Watch Series 12 semble être une mise à jour mineure. Nous pourrions également avoir une nouvelle version de la Watch SE.

Il est possible – bien que pas du tout confirmé – qu’il y ait également un iPhone Air 2 ultra-fin, bien que des rumeurs suggèrent que les ventes de la première version de cet appareil sont restées faibles. Ne soyez donc pas surpris s’il n’apparaît pas.