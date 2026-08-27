Le retour de l’Apple iPod dont nous rêvons tous existe peut-être déjà

Le Shanling Q2 offre un design similaire à celui de l’iPod avec la prise en charge de l’audio haute fidélité (lossless).



Il est très clair que la technologie rétro a la cote à l’heure actuelle. Les gens se demandent : Apple ne pourrait-elle pas fabriquer à nouveau l’iPod pour qu’on puisse simplement écouter de la musique sans les nombreuses distractions d’un smartphone ? Eh bien non, cela n’arrivera pas. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas trouver un moyen de retrouver cette expérience.

La société audio Shanling a annoncé le nouveau baladeur MP3 Q2, qui propose un design dans le style de l’iPod Classic, incluant la fameuse molette cliquable tant aimée. Ce séduisant lecteur audio portable promet le streaming haute résolution Tidal pour ceux qui possèdent un compte, ainsi qu’une foule de formats musicaux haute résolution pour ceux qui ont leur propre collection de musique numérique. De plus, il prend en charge les cartes microSD jusqu’à 2 To, ce qui permet d’y stocker une quantité immense de morceaux.

Il intègre également un quadruple convertisseur numérique-analogique (quad-DAC) offrant une compatibilité avec des casques puissants et symétriques via une prise jack 4,4 mm, ainsi qu’une autre sortie pour casques 3,5 mm. On retrouve aussi un émetteur/récepteur Bluetooth bidirectionnel qui se connectera à peu près à tout ce que vous voulez, tout en proposant les codecs LDAC et aptX en sans-fil. Vous obtiendrez donc toujours de l’audio sans perte (lossless) sans fil, ce qu’aucun produit Apple ne permet d’obtenir à l’heure actuelle, soit dit en passant.

Ce lecteur sans perte peut décoder le PCM jusqu’à 768 kHz / 32 bits, tout en prenant en charge un grand nombre de formats majeurs : APE, FLAC, ALAC, WAV, DSF, DFF, MP3, AAC, OGG, M4A et CUE. Le port USB-C bidirectionnel permet à la fois la recharge et le transfert de données, mais il peut aussi servir de DAC USB externe pour lire de l’audio. Le Wi-Fi bi-bande garantit des transferts de fichiers faciles et un streaming fluide. L’appareil annonce une autonomie de 13,5 heures grâce à sa batterie de 1 850 mAh et embarque un écran tactile HD de 2,09 pouces pour compléter la molette physique. L’appareil semble très robuste et bien conçu, avec un format compact de 80 × 50 × 13,5 mm pour un poids de seulement 83 grammes. La structure est en alliage d’aluminium avec un panneau arrière en verre.

L’appareil peut être commandé dès maintenant sur Amazon pour 259 € en noir-gris, orange et argent. On aimerai juste qu’il prenne en charge d’autres services de streaming que Tidal ! Peut-être à l’avenir.