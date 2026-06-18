Insta360 lance la gamme d’écrans à selfie Snap, pour des selfies parfaits avec la caméra arrière

Insta360 présente Insta360 Snap, un moniteur magnétique compact qui permet aux utilisateurs d’utiliser la caméra arrière de leur smartphone pour des selfies et des vlogs plus nets, tout en se voyant en temps réel.

La gamme comprend le Snap Selfie Screen et le Snap Selfie Screen with Light, ce dernier intégrant un éclairage réglable pour sublimer le teint de la peau dans n’importe quelle situation. « Avec l’Insta360 Snap, nous avons voulu résoudre un problème simple que tous les créateurs connaissent : la meilleure caméra de votre téléphone se trouve à l’arrière, mais vous ne pouvez pas vous voir lorsque vous l’utilisez », a déclaré JK Liu, fondateur d’Insta360. « En transformant votre smartphone en un système de selfie puissant et prêt pour la création, nous aidons les nano-créateurs et les vloggers à capturer des contenus plus nets et mieux éclairés, partout et à tout moment, sans changer leurs habitudes de tournage. »

Les smartphones sont équipés de puissantes caméras arrière, mais la plupart des gens continuent d’utiliser la caméra frontale, de qualité inférieure, pour leurs selfies car ils ne peuvent pas se voir pendant le shooting. L’Insta360 Snap change la donne. Conçu pour les nano-créateurs, les vloggers et les compteurs d’histoires du quotidien, l’Insta360 Snap transforme la façon dont les utilisateurs se filment en exploitant la caméra arrière de leur téléphone, afin qu’ils soient toujours à leur avantage sans sacrifier le côté pratique. L’appareil se fixe magnétiquement à l’arrière du téléphone, offrant un aperçu en temps réel de chaque prise de vue. Au lieu de deviner le cadrage ou de recommencer sans cesse, les utilisateurs peuvent se voir clairement tout en utilisant le meilleur objectif de leur téléphone.

Obtenez un aperçu en temps réel pour les vlogs et les selfies grand-angle 0.5 avec la caméra arrière, exploitant pleinement la haute résolution du capteur principal (comme sur l’iPhone 17 Pro Max avec son objectif principal de 48 MP contre sa caméra frontale de 18 MP). Ajoutez à cela un éclairage à la demande : Conçu en collaboration avec AMIRO, un leader de l’optique professionnelle pour le maquillage, l’Insta360 Snap Selfie Screen with Light ajoute une température de couleur et une luminosité réglables. Cela permet aux utilisateurs de rester parfaitement éclairés, que ce soit dans un restaurant sombre ou face à une fenêtre à contre-jour. Qu’il s’agisse de filmer de courtes vidéos “GRWM” (Get Ready With Me), des vlogs de vacances ou des instantanés du quotidien, l’Insta360 Snap aide les utilisateurs à libérer toute la qualité d’image de leur téléphone sans perdre le contrôle.

L’Insta360 Snap est conçu pour s’intégrer naturellement dans les routines de tournage existantes, sans configuration complexe ni temps d’apprentissage. Grâce à une connexion filaire USB-C, il n’y a aucun appairage requis, une latence minimale (30 ms), pas de recharge et aucune inquiétude concernant l’autonomie de la batterie. Il suffit de le brancher, de le fixer et de filmer. L’écran tactile intuitif reproduit l’écran du téléphone, permettant aux utilisateurs d’ajuster les paramètres clés, de peaufiner le cadrage et de contrôler les fonctions du téléphone, pour se concentrer sur leur pose plutôt que sur leur matériel.



Taillé pour la vie en mouvement, l’Insta360 Snap est compact et rapide à déployer, avec un design ultra-fin manipulable d’une seule main qui se glisse facilement dans une poche ou un petit sac, idéal pour les voyages, les vlogs quotidiens ou le contenu en soirée. Sa protection 2-en-1 protège l’écran lorsqu’il est rangé et se rabat lors du tournage pour minimiser les pressions accidentelles sur l’écran du téléphone. Enfin, des aimants puissants assurent une fixation immédiate et sécurisée. Les utilisateurs n’ont qu’à le clipser, ouvrir leur application photo/vidéo et commencer à créer.

L’Insta360 Snap sera disponible sur Amazon [LIEN], store.insta360.com et chez une sélection de revendeurs à partir du 8 avril (date à confirmer) en deux versions : Insta360 Snap Selfie Screen with Light – 89,99 $. Insta360 Snap Selfie Screen – 79,99 $.