Honor lance sa Watch 6, 41 grammes au service d’un quotidien suractif

Conçue pour accompagner chacun dans la quête de son équilibre et de son bien-être, la HONOR Watch 6 est une montre connectée de nouvelle génération au design léger et raffiné. Associant des modes sportifs professionnels à un suivi de santé continu, enrichi par les dernières capacités IA de HONOR, elle s’adresse à celles et ceux qui recherchent à la fois la performance sportive, une forme physique optimale et un suivi global de leur santé. Pensée comme un véritable coach du quotidien, elle accompagne les utilisateurs dans chacun de leurs objectifs de bien-être et de remise en forme. Disponible à partir du 24 juin en coloris Black et Brown, la HONOR Watch 6 sera commercialisée à partir de 249,90 €.

Avec son design inspiré de l’univers automobile, la HONOR Watch 6 affiche les codes de la performance avec une allure sportive, moderne et résolument technologique. Conçue en alliage d’aluminium recyclable, la HONOR Watch 6 ne pèse que 41 grammes, offrant une vraie sensation de légèreté au poignet, aussi bien au quotidien que pendant l’entraînement. Son boîtier aux bords biseautés et ses finitions travaillées lui apportent une touche premium, tandis que sa texture raffinée rappelle l’élégance des matériaux haut de gamme. Un design sportif, moderne et confortable, pensé pour suivre tous les rythmes. Un suivi professionnel et une autonomie ultra-longue durée Dotée de plus de 120 modes sport, la HONOR Watch 6 offre un suivi complet et détaillé, avec une analyse de niveau professionnel directement au poignet. Elle intègre notamment des modes spécialisés pour des activités comme le trail, le badminton ou le football. Pour le trail, la montre met l’accent sur la performance en extérieur avec un coach de course IA, des données précises sur le dénivelé et la distance, ainsi que des alertes intelligentes en cas d’écart d’itinéraire.

Pour aller encore plus loin, cette montre est dotée d’un système GPS double fréquence six étoiles AccuTrack, offrant un suivi précis. Pour garantir une utilisation fluide en toutes conditions, l’écran prend également en charge le contrôle tactile avec les doigts mouillés, afin de rester réactif même sous la pluie ou pendant un entraînement intense. Pour les sports de raquette et de terrain, la montre fournit des données avancées comme la vitesse des smashes au badminton, le suivi des échanges consécutifs ou encore des cartes de chaleur et de trajectoire pour le football, afin d’aider les utilisateurs à affiner leurs performances. La HONOR Watch 6 bénéficie également d’une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP69 et embarque une batterie robuste de 980 mA. Elle offre ainsi une autonomie ultra-longue durée pouvant atteindre 35 jours, idéale pour les entraînements intensifs, les activités outdoor et les aventures prolongées.

La HONOR Watch 6 a été conçue pour rendre le suivi santé avancé plus simple et plus accessible au quotidien. Elle surveille en continu les indicateurs essentiels tels que la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, le niveau de stress et les cycles de sommeil. Grâce à la fonction Quick Health Scan, les utilisateurs peuvent obtenir instantanément une analyse complète des principaux indicateurs de santé, afin de mieux comprendre leur état physique à tout moment. Un rapport automatique fournit chaque matin un résumé pratique pour commencer la journée avec une vision claire de son état général, tandis que le suivi santé tout au long de la journée surveille en continu des données clés comme l’énergie corporelle, l’oxygène dans le sang et le sommeil, contribuant à l’équilibre physique et mental. Portée par le système HONOR IntelliSense, qui exploite une acquisition de signaux plus riche et plus homogène que les modules PPG traditionnels, la montre assure un suivi précis de la fréquence cardiaque et de la circulation sanguine.