Helio Strap Pro : Amazfit repousse les limites de l’entraînement hybride

Ce nouveau système multi-capteurs mesure la fréquence cardiaque, la qualité du mouvement, la stabilité et la charge musculaire afin d’offrir une vision plus complète de la performance sous fatigue.



Amazfit dévoile aujourd’hui le Helio Strap Pro, un système d’entraînement portable conçu pour aider les athlètes de l’HYROX et les athlètes hybrides à mieux comprendre les performances de leur corps sous l’effort. La présentation a eu lieu lors des Championnats du monde HYROX à Stockholm. Successeur de l’Helio Strap, la version Pro ajoute un capteur de mouvement dédié, porté à la taille, qui analyse les mouvements du tronc et la stabilité pendant l’entraînement. Associé au suivi de la fréquence cardiaque au bras et aux montres connectées Amazfit compatibles, le système offre une vision plus complète de l’effort cardio, de la qualité du mouvement et de la charge musculaire qu’un suivi au poignet seul.



Helio Strap Pro fonctionne avec les modes HYROX Race et HYROX Simulation disponibles sur l’Amazfit Balance 3 et la Balance Ultra. Au lancement, l’une de ces montres est nécessaire pour utiliser le système complet. Pendant les entraînements compatibles, la montre et les deux capteurs Helio Strap Pro travaillent ensemble pour collecter des données sur l’ensemble du corps :

• Helio Core Motion HR se porte sur le haut du bras, plus près du cœur, afin de réduire les interférences causées par la flexion du poignet, la prise en main d’équipements ou les contacts avec le matériel, tout en fournissant des mesures de fréquence cardiaque plus stables pendant les séances de force, de functional fitness et d’entraînement hybride.

• Helio Core Motion Waist se fixe à la taille pour analyser les mouvements du tronc, la posture et la stabilité.

• La Balance 3 ou Balance Ultra suit la performance d’entraînement et l’effort cardio depuis le poignet (la compatibilité avec d’autres montres Amazfit est prévue ultérieurement).



Après l’entraînement, l’application Zepp rassemble et analyse les données de mouvement, de charge musculaire et d’effort cardio dans une vue structurée de la performance, afin d’aider les athlètes à mieux comprendre la fatigue, l’efficacité et l’exécution tout au long de la séance. L’expérience de lancement se concentre sur les huit mouvements utilisés en compétition HYROX : SkiErg, sled push, sled pull, burpee broad jump, rowing, farmer’s carry, sandbag lunges et wall balls. Helio Strap Pro fait partie du système plus large Hybrid Training System d’Amazfit, qui relie l’exécution des entraînements à la récupération et à l’état de forme quotidien. L’application Zepp structure l’entraînement en connectant séances, récupération, habitudes quotidiennes, nutrition et tendances de performance dans une vue continue de la progression. Grâce à l’intelligence énergétique HybridCharge, qui combine les fonctions BioCharge, Training Load et LifeLoad, les sportifs bénéficient d’un accompagnement optimal. Ce système les aide à décrypter et optimiser leurs séances ainsi que leur récupération, tout en analysant l’impact des contraintes quotidiennes — fatigue, stress ou déplacements — sur leurs performances globales au fil du temps.

Grâce à sa conception sans écran, l’Helio Strap Pro garantit un suivi ininterrompu, même si l’utilisateur ne porte pas sa montre. Ce dispositif s’intègre parfaitement à l’écosystème de l’athlète, qu’il soit jumelé à une montre connectée Amazfit ou utilisé en complément d’une montre classique, pour une analyse continue de l’effort, du repos et de la phase de récupération. Pensé pour la précision, la connectivité ouverte et l’intégration à l’écosystème En plaçant le capteur de fréquence cardiaque sur le haut du bras, les athlètes s’affranchissent des perturbations liées aux mouvements du poignet ou au maniement des équipements. Cette configuration garantit une mesure plus stable et précise lors des entraînements fonctionnels et des exercices de force.



