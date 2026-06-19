Apple fête la Musique le 21 juin à Apple Saint Germain

Dimanche 21 juin, Apple fête la Musique avec le clip Paris Worldwide et un DJ set de Pedro Winter, Myd, Mayou Picchu et Tatyana Jane.

À l’occasion de la Fête de la Musique, Apple célèbre la créativité française et les artistes qui façonnent la scène musicale d’aujourd’hui avec la première du clip Paris Worldwide. e dimanche 21 juin, l’Apple Marché Saint-Germain accueillera une soirée dédiée à la musique et à la création, marquée par la projection en avant-première du clip. L’événement se poursuivra avec une série de DJ sets réunissant plusieurs figures de la scène électronique française : Pedro Winter (alias Busy P), Myd, Mayou Picchu et Tatyana Jane.



En mars dernier, pour son 50e anniversaire, Apple a ouvert un studio d’enregistrement éphémère au sein de l’Apple Champs-Élysées et l’a confié à Pedro Winter, figure emblématique de la French Touch et fondateur d’Ed Banger Records, et à Twinsmatic, l’un des producteurs les plus incontournables du rap français. L’espace est rapidement devenu un véritable vivier créatif, accueillant des artistes de genres, générations et univers divers, pour réinterpréter sur Mac certains des titres les plus iconiques de la French Touch. De ces sessions est né Paris Worldwide, un titre réalisé par Pedro Winter, Myd et Twinsmatic. Paris Worldwide, un clip tourné sur iPhone 17 Pro réalisé par Rémi Besse, sera également révélé le 21 juin à l’Apple Marché Saint-Germain.

L’événement couronne deux semaines placées sous le signe de « Vive la Musique » avec des sessions Today at Apple en Apple Store, des DJ sets, des enregistrements de podcasts en direct, des mises en avant d’apps et des sessions de création musicale sur Mac, mettant l’écosystème Apple entre les mains des artistes, des créateurs et des fans tout au long du mois de juin. Du studio éphémère de l’Apple Champs-Élysées à la première du clip Paris Worldwide à Apple Marché Saint-Germain, la nuit où la ville entière danse, tout part du même engagement : mettre la technologie au service de la créativité et de la musique pour tous, par tous.



Apple Marché Saint-­Germain

9 rue Clément, 75006

