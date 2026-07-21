Masters of the Universe : Legends Unite  dévoile de nouveaux contenus bonus

Luna lancera une mise à jour majeure de contenu bonus pour Masters of the Universe : Legends Unite, le jour même de la sortie du live-action Masters of the Universe sur Prime Video.



C’est la saison des blockbusters estivaux ! Le live action Masters of the Universe débarque sur Prime Video dès le 22 juillet. En parallèle, Luna lance une importante mise à jour de contenu bonus pour Masters of the Universe : Legends Unite, comprenant de nouveaux personnages, de nouvelles cartes et de nouvelles façons de jouer. Dès mercredi, les membres Prime pourront regarder le film en streaming et jouer au jeu dans sa version complète, sans frais supplémentaires. Encore Plus de Joueurs Les jeux de la gamme GameNight de Luna sont conçus pour divertir tous les participants. Masters of the Universe : Legends Unite participe à l’élargissement de ce cercle de joueurs. Grâce à notre mise à jour Contenu bonus, 1 à 6 joueurs peuvent désormais jouer en simultané, contre 1 à 4 auparavant.



En plus des six personnages jouables légendaires d’origine, Masters of the Universe : Legends Unite accueille deux nouveaux Éterniens jouables et six nouveaux ennemis dans cette mise à jour :

• Les joueurs incarnent Roboto, le guerrier mécanique héroïque créé à l’origine par Man-At-Arms. S’ils ont besoin de force brute, ils peuvent alors jouer Spikor, le sbire aux multiples tentacules de Skeletor.

• Dans cette mise à jour, tous les personnages ne sont pas forcément des alliés potentiels. Les joueurs devront également affronter Teela Anti-Eternia, Rock Man Anti-Eternia, Shadow Beast Anti-Eternia, Man-At-Arms Anti-Eternia, He-Man Anti-Eternia, Ice Man Anti-Eternia, Horde Trooper Anti-Eternia, Horde Wraith Anti-Eternia, Ram Man Anti-Eternia et Fakor, un Battle Boss d’élite.



À l’origine, Masters of the Universe : Legends Unite est un jeu stratégique de construction de deck qui permet aux joueurs de créer des decks uniques autour de leurs personnages préférés, d’affronter des adversaires insolites et de se défier dans des mini-jeux d’arcade.

• La mise à jour Contenu Bonus ajoute 80 nouvelles cartes dédiées à Spikor et Roboto à la collection initiale de 400 cartes.

• Un nouveau biome, Anti-Eternia, propose de nouveaux défis et des paysages sombres à explorer.



Sans frais supplémentaires pour les membres Prime, Masters of the Universe : Legends Unite fait partie de la collection GameNight d’Amazon Luna, qui regroupe des jeux ludiques et accessibles auxquels vous pouvez jouer où que vous soyez, en famille ou entre amis. Pas besoin de manettes, de consoles ou d’ordinateurs de jeu : il vous suffit d’un téléphone et d’un téléviseur.

Masters of the Universe : Legends Unite » est disponible pour les membres Prime et les abonnés Luna aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède, au Portugal, en Belgique et au Luxembourg.

