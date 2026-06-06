Yamaha dévoile ses nouvelles enceintes actives connectées NX-70A

Yamaha franchit un nouveau cap avec les NX-70A : des enceintes Hi-Fi sans fil alliant technologies exclusives et design raffiné.

Yamaha, la marque de référence dans l’univers Hi-Fi est fière d’annoncer le lancement de ses nouvelles enceintes actives et connectées, les NX-70A. Ces nouvelles enceintes NX-70A seront disponibles en juillet 2026 au prix public indicatif de 2999 € la paire.

Les nouvelles enceintes NX-70A ont été conçues pour apporter une expérience sonore immersive au quotidien et pour affranchir totalement les auditeurs des contraintes et limitations des équipements Hi-Fi traditionnels. De la musique en streaming au son du téléviseur, ils peuvent profiter d’un son de haute qualité et immersif, sans avoir besoin d’opérations complexes ni de connaissances techniques. Grâce à une qualité sonore exceptionnelle, des fonctionnalités avancées, l’expertise et le savoir-faire de Yamaha depuis 71 ans en matière d’enceintes Hi-Fi et d’amplificateurs, les NX-70A ouvrent les portes d’une expérience d’écoute plus riche, plus naturelle et plus profonde pour tous, en particulier pour les passionnés de musique.



Les nouvelles enceintes NX-70A de Yamaha offrent une expérience sonore d’une immersion extraordinaire permettant à l’utilisateur de percevoir jusqu’au souffle des interprètes et à la résonance intérieure des instruments. Le son envahit l’espace, enveloppant naturellement l’auditeur, faisant de l’écoute elle-même une expérience véritablement unique. Tous les haut-parleurs sont équipés de la technologie Harmonious Diaphragm, composée d’un mélange de fibres ZYLON (également utilisées dans les enceintes haut de gamme de Yamaha) et des fibres d’épicéa (utilisé pour les tables d’harmonie des pianos à queue). Cela garantit un timbre homogène sur l’ensemble du spectre de fréquences, du grave à l’aigu, reproduisant fidèlement instruments et voix, de façon naturelle et avec une musicalité remarquable.



Les NX-70A sont équipées de l’YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer), une technologie exclusive d’optimisation sonore automatique qui ajuste précisément la restitution en fonction de l’espace de l’utilisateur. La qualité sonore réelle peut varier significativement en fonction de la forme de la pièce, des matériaux des murs et du placement des enceintes, qui influencent la façon dont le son parvient aux oreilles. L’YPAO utilise un microphone dédié pour mesurer les différences de son causées par ces

facteurs, puis corrige les caractéristiques sonores en fonction de l’espace. Le résultat est une scène sonore exceptionnellement naturelle et équilibrée dans le salon, qui donne l’impression d’écouter dans une salle de diffusion traitée acoustiquement sans avoir à effectuer de réglages précis.



