Etre en retard peut attendre : Omega sort la nouvelle montre James Bond

Omega vient de donner vie à la montre du jeu vidéo James Bond – et c’est peut-être la Seamaster la plus excitante depuis des années.

Omega vient de dévoiler la Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light. Il s’agit de la version réelle de la montre au cœur du prochain jeu vidéo Bond, 007: First Light. Autant le dire tout de suite : cette montre a le « permis de séduire ». C’est le tout premier chronographe Seamaster jamais créé pour Bond. Une collaboration unique : La montre a été conçue en partenariat avec IO Interactive et Amazon MGM Studios, les équipes derrière le jeu.

Le jeu s’annonce incroyable : Il suit un James Bond de 26 ans dans une histoire d’origines réinventée (avec en prime une superbe chanson thème signée Lana Del Rey). Dans le jeu, la Seamaster est équipée d’un laser et de fonctions de piratage. Désormais, vous pouvez porter cette montre dans la vraie vie…

La Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light arbore un boîtier en acier inoxydable de 44 mm, doté d’une lunette en céramique noire polie et de poussoirs en céramique assortis. C’est une déclinaison audacieuse du chronographe Seamaster, et c’est peut-être notre modèle préféré à ce jour. Son cadran noir reprend le motif classique de vagues gravées au laser, mais un sous-cadran entouré d’or bronze PVD à 3 heures lui apporte une touche chaleureuse et plus luxueuse.

Côté mécanique, on trouve le calibre Omega Co-Axial Master Chronometer 9900. C’est le standard le plus élevé de la marque en matière de précision, de performance et de résistance magnétique. Vous pouvez l’admirer à travers le fond en verre saphir, qui arbore également le logo « 007 First Light » gravé en noir.

Le bracelet mérite aussi qu’on s’y attarde. La montre est livrée avec un bracelet NATO exclusif noir, gris et beige. C’est le même code couleur que la montre de Mourir peut attendre (l’une des meilleures montres Bond jamais créées), mais avec un motif différent. Elle bénéficie également des gravures « 007 » et « First Light » sur les passants, ce qui est un détail très appréciable. Six autres options de bracelets NATO sont disponibles séparément, chacune basée sur des versions jouables dans le jeu. Le tout est livré dans un coffret de présentation conçu pour ressembler à la mallette qui transporte la montre dans le jeu.

On attendait ce modèle avec impatience depuis qu’Omega avait teasé le design virtuel en octobre dernier. Voir un gadget passer d’une bande-annonce à une vraie montre que l’on peut acheter est vraiment cool (nous avons vu Hamilton faire quelque chose de similaire avec Death Stranding, Call of Duty et Resident Evil). C’est un excellent moyen d’ouvrir l’horlogerie de collection à un tout nouveau public. L’Omega Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light est disponible dès maintenant dans les boutiques Omega et sur le site internet de la marque.