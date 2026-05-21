Les écouteurs Milton A.N.C. de Marshall affichent plus de 50 heures d’autonomie avec réduction de bruit

Les grands casques circum-auriculaires (over-ear) Monitor III A.N.C. de Marshall sont vraiment excellents. Mais tout le monde n’a pas envie de porter un casque aussi imposant.

Pourtant, les utilisateurs veulent une réduction de bruit. Marshall a donc intégré cette fonctionnalité dans un ensemble d’écouteurs plus légers. D’une forme similaire au Marshall Major V, la nouvelle série Milton (probablement nommée d’après la ville de Milton Keynes, selon le style habituel de Marshall, plutôt que d’après le liquide de stérilisation) propose une alternative.

Le principal argument de vente de cette nouvelle paire est son autonomie de 50 heures avec la réduction de bruit activée – c’est le double de ce que proposent les écouteurs 1000X The Collexion récemment annoncés par Sony. La réduction de bruit est assurée par un réseau de 6 microphones, tandis qu’un mode transparence est également disponible, comme on pouvait s’y attendre.

Les Milton A.N.C. affichent un prix compétitif : disponibles à 199 €, ils se situent dans la même catégorie « sous-porte-étendard » que le JBL Live 780NC lancé la semaine dernière.

Ces Milton sont également certifiés High-Res Audio (Audio Haute Résolution), une première pour une paire d’écouteurs Marshall. De nouveaux haut-parleurs développés pour l’occasion sont aussi de la partie afin d’améliorer la qualité sonoreUne autre nouveauté est la fonction Adaptive Loudness (Volume Adaptatif), qui ajuste automatiquement la tonalité de la lecture en fonction du volume et du bruit ambiant. Ainsi, si le bruit extérieur devient trop fort, les basses seront par exemple accentuées. Ils prennent également en charge la fonction d’audio spatial propre à Marshall, baptisée Soundstage, qui peut être contrôlée via l’application et appliquée à n’importe quelle piste stéréo.

Comme les autres casques et écouteurs Marshall, ils sont pliables – donc super compacts – et reprennent le design habituel de la marque inspiré de ses célèbres amplificateurs. Marshall a expliqué comment l’entreprise a fait évoluer le design de ces nouveaux écouteurs à partir du modèle du Major V. « Nous avons augmenté la taille des coussinets pour aider à contenir le son et améliorer l’atténuation passive du bruit », explique Nicolas Pignier Delafontaine, responsable de l’audio et de l’acoustique chez Marshall. « Des coussinets plus grands et une mousse à mémoire de forme plus souple signifient également que les écouteurs sont plus confortables à porter sur de longues périodes. [De plus, il y a] un tout nouveau système de haut-parleurs réglé pour améliorer l’extension des basses et des aigus. »