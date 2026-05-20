Les casques Sony 1000X The Collexion ont fière allure… mais ne sont pas donnés…

Dans la bataille pour trôner en tête de notre classement des meilleurs casques à réduction de bruit, un nouveau prétendant vient de faire son apparition : le Sony 1000X The Collexion. Affichant un look plus haut de gamme que les précédents modèles de la gamme MDR-1000X, The Collexion s’accompagne également d’un tarif plus élevé en conséquence : 630 €. C’est 200 € de plus que le Sony WH-1000XM6 standard.

Alors, qu’obtenez-vous pour cette coquette somme ? Sur le plan esthétique, ils franchissent un cap par rapport aux casques habituels : l’arceau associe du métal texturé à du similicuir, tandis que les oreillettes lisses intègrent des boutons métalliques et de minuscules perforations pour les microphones de réduction de bruit. Ils sont par conséquent un peu plus lourds – 312 g contre 254 g –, mais cela devrait accentuer l’impression de produit premium sans pour autant imposer une tension excessive aux muscles de votre cou.

À l’intérieur, ils sont équipés de transducteurs en fibre de carbone de 30 mm. La prise en charge du codec LDAC (qui nécessite un téléphone compatible pour en profiter) garantit que vous pourrez diffuser votre musique avec des débits plus élevés en Bluetooth. Les codecs SBC et AAC, moins performants, sont également de la partie.

Ce sont aussi les premiers casques à bénéficier du DSEE Ultimate, qui utilise l’IA pour améliorer (upscaler) les fichiers audio compressés en temps réel. Ainsi, même si vous avez extrait tous vos vieux CD à un débit de 128 kbps et que vous le regrettez amèrement aujourd’hui, le rendu ne devrait pas être si mauvais avec ce casque.

Sony a décidé de tracer sa propre voie en matière d’audio spatial : il n’y a donc pas de Dolby Atmos ici, mais vous bénéficiez du 360 Reality Audio Upmix propriétaire de Sony. Celui-ci propose trois modes différents selon ce que vous écoutez : Musique, Cinéma et Jeu.

Pour le reste, on retrouve des fonctionnalités comme le Speak-to-Chat, qui baisse automatiquement le volume de votre musique dès que vous commencez à parler, et l’optimiseur de réduction de bruit adaptatif (Adaptive NC Optimiser), qui analyse votre environnement pour ajuster les paramètres de réduction de bruit en conséquence.

Là où ils pêchent en comparaison avec une paire de WH-1000XM6 standards, c’est sur l’autonomie de la batterie. Avec la réduction de bruit activée, vous tirerez environ 24 heures d’utilisation du The Collexion (ou environ 32 heures lorsqu’elle est désactivée), soit quelques heures de moins que leurs frères plus abordables. Si l’on considère que certains concurrents peuvent tenir environ le double, ces deux scores restent un peu décevants.

Le 1000X The Collexion se décline également en moins de coloris. Sony vient d’ajouter une nouvelle option “Sandstone” (Grès) à la gamme XM6, portant le total à cinq choix, alors que The Collexion (Note : le texte original écrit ici par erreur “The Connexion”) n’est disponible qu’en noir ou en blanc. Nous aurons un test complet à vous proposer très bientôt.