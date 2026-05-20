Google Wear OS 7 apporte des mises à jour en direct et l’intelligence Gemini au poignet

Google a annoncé Wear OS 7 dans le cadre de la Google I/O. De nouveaux widgets, des mises à jour en direct et l’intelligence Gemini en sont les fonctionnalités clés.

Google a annoncé le système d’exploitation Wear OS 7 pour les modèles de montres connectées sous Android lors de la Google I/O 2026. Il promet d’intégrer la nouvelle mise à jour Gemini Intelligence, ajoute des mises à jour en direct, de nouveaux widgets et une efficacité de la batterie améliorée jusqu’à 10 % par rapport à Wear OS 6.

La mise à jour Wear OS 7 pour la Pixel Watch, ainsi que pour la gamme Galaxy Watch de Samsung et d’autres montres tierces, arrivera pour les consommateurs plus tard cette année, mais elle est disponible dès aujourd’hui pour test via un émulateur Canary.

Google précise que Gemini Intelligence, qui nécessite un processeur puissant prenant en charge Google Nano v3, sera compatible avec « certaines montres sélectionnées ». On peut en déduire que la propre gamme Pixel Watch de Google en fera partie, mais peut-être uniquement les modèles les plus récents.

Dans un article de blog, Google en présente en avant-première les fonctionnalités clés, notamment les Widgets Wear OS. Il s’agit de la prochaine évolution de l’interface actuelle des “Tiles”, mais qui aligne l’apparence sur l’expérience des smartphones et des tablettes. Google affirme que ces nouveaux widgets offrent une « plus grande expressivité » et aideront les développeurs à garantir que leurs applications soient cohérentes sur tous les appareils.

Viennent ensuite les Mises à jour en direct, une autre fonctionnalité déjà existante sur Android. « Vous pouvez utiliser les mises à jour en direct pour afficher des informations cruciales et en temps réel depuis votre montre ou votre application mobile, offrant ainsi à vos utilisateurs des mises à jour opportunes en un coup d’œil », explique Google. Ainsi, vous pourrez par exemple suivre l’état de votre livraison de repas sans avoir à ouvrir l’application.

L’Automatisation des tâches, que Google a déjà annoncée pour Android, arrive également sur Wear OS. Là encore, Google donne l’exemple de la possibilité de passer sa commande préférée sur DoorDash avec un minimum d’effort. Google crée également une nouvelle expérience de suivi de la condition physique « complète et de haute qualité ». Des commandes multimédias spécifiques à chaque application font aussi leur apparition.