TAG Heuer passe au pastel pour sa collection Formula 1

Les nouvelles montres pastel Formula 1 de TAG Heuer figurent parmi les sorties les plus faciles à porter et les plus attrayantes de l’année jusqu’à présent.



Quelques jours seulement après Watches and Wonders 2026, TAG Heuer lance cinq nouvelles montres en édition limitée dans sa gamme Formula 1 Solargraph. Elles arborent toutes des teintes pastel douces et affichent un diamètre de 38 mm.

La collection se divise en deux groupes. Trois modèles utilisent des boîtiers légers en TH Polylight de couleur beige, rose pastel et bleu pastel. Deux versions plus raffinées, en vert pastel et bleu lavande, utilisent des boîtiers en acier sablé et présentent des index sertis de diamants.

Les versions avec diamants sont les pièces maîtresses. Le modèle bleu lavande, avec sa minuterie rose pastel et ses index étincelants, est véritablement magnifique et offre un mélange amusant de luxe et de design ludique.

Les cinq montres fonctionnent avec le mouvement Solargraph, alimenté par la lumière. Seulement deux minutes d’exposition directe au soleil suffisent à assurer son fonctionnement pour une journée entière. Une charge complète prend moins de 40 heures et offre jusqu’à dix mois d’autonomie dans l’obscurité totale. L’accumulateur a une durée de vie allant jusqu’à quinze ans. C’est un mouvement intelligent et pratique qui s’adapte parfaitement à l’esprit sportif de la ligne Formula 1.

La TAG Heuer Formula 1 existe depuis 1986. Ce fut la première montre de la marque à porter le nom TAG Heuer. Les couleurs vives ont toujours été au cœur de son identité ; une collection pastel semble donc être une évolution naturelle.



Détails des éditions et prix :

• Modèles sur bracelet caoutchouc (boîtier Polylight) :

◦ Beige : limité à 3500 pièces.

◦ Rose pastel : limité à 2500 pièces.

◦ Bleu pastel : limité à 3000 pièces.

◦ Prix : 1 950 €



• Modèles en acier et diamants :

◦ Vert pastel : limité à 1500 pièces.

◦ Bleu lavande : limité à seulement 1000 pièces.

◦ Prix : 2 800 €

Toutes les versions seront disponibles dès le 1er mai.